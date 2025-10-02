La Policía Canaria refuerza su formación en rescate y protección de pardelas cenicientas para meses de anidación - POLICÍA AUTONÓMICA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo General de la Policía Canaria ha reforzado recientemente la formación de sus agentes de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa sobre el rescate y protección de las pardelas cenicienta. Estas jornadas surgen ante la necesidad existente de "incrementar" la intervención en meses de anidación, cuando estas aves protegidas sufren desorientación por efectos de la contaminación lumínica.

Durante la formación, los agentes han abordado las técnicas necesarias para auxiliar ante la caída de las pardelas cenicienta, mediante un caso práctico para garantizar su manipulación y traslado en condiciones seguras. Asimismo, han recibido instrucciones sobre la posterior notificación a los centros del Cabildo insular, que se encargan de su recuperación, según ha puntualizado el Ejecutivo regional en una nota.

Así, con esta capacitación, la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa podrá actuar con mayor eficacia, garantizando el bienestar de las aves hasta su entrega a las autoridades competentes.

Desde el Cuerpo General de la Policía Canaria han valorado este tipo de acciones por consolidar la formación continua de sus agentes y refuerzar su compromiso con la protección del medio ambiente y el patrimonio natural. Por su parte, la asociación Naturaleza al Rescate subraya que este tipo de actuaciones impulsan la educación ambiental y la implicación compartida de organismos públicos y ciudadanía con el patrimonio natural.