La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife rescata a un perro que habían dejado encerrado en un coche

Archivo - Una pareja de agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife patrulla por la calle Castillo - POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife liberaron en la tarde de este miércoles a un perro al que habían dejado encerrado solo en el interior de un vehículo.

Los policías lograron abrir el vehículo a través de una ventanilla del coche y trasladaron al animal al albergue comarcal de Valle Colino.

El cuerpo detalla en una nota que durante dos horas estuvieron esperando a que apareciera la titular del vehículo y dado que no apreció, se determinó tratar de abrir el coche.

El vehículo estaba estacionado en la calle Juan Rumeu García y fueron unas personas que pasaban por la zona los que avisaron a una patrulla policial que realizaba labores preventivas en ese punto del municipio.

Afortunadamente el coche permanecía estacionado en un lugar a la sombra y con la ventanilla abierta unos centímetros, señala la Policía Local.

Al no poder identificar al propietario del animal se cursó un acta administrativa a la titular del vehículo y se tramitó una solicitud de seguimiento al grupo de Protección del Entorno Urbano (Proteu) de la Policía Local.