La Policía Nacional comienza en Teror el despliegue de VIDOC en Canarias, que permite la expedición del DNI

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, que ostenta en España la competencia exclusiva para la expedición del DNI y del pasaporte, ha comenzado en el municipio grancanario de Teror el despliegue de las Unidades Móviles de Documentación (VIDOC) en Canarias.

El DNI y el pasaporte se confeccionan en las Unidades de Documentación, distribuidas por todo el territorio nacional, y donde anualmente se atiende a más de 11 millones de ciudadanos, por lo que el objetivo de las VIDOC, de las que la Policía Nacional ha incorporado recientemente tres nuevas en Canarias --dos en la provincia de Las Palmas y una en la de Santa Cruz de Tenerife--, es acercar el servicio a los municipios más alejados de las comisarías.

Estas unidades permiten la tramitación y expedición de documentación en apenas diez minutos, acercando un servicio "ágil, seguro y eficiente" incluso a los municipios más alejados de las comisarías, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Este proyecto, que se enmarca en el Plan de Identidad Digital de la Dirección General de la Policía Nacional, está financiado con fondos europeos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia (Next Generatión EU) y está orientado a reforzar y modernizar los servicios públicos digitales dirigidos tanto a la ciudadanía como las empresas.

Las nuevas unidades VIDOC, desarrolladas en colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, están equipadas con tecnología de "última generación que garantiza los más altos" estándares de seguridad.

La implantación de las unidades VIDOC cuenta con la colaboración de los ayuntamientos, que han facilitado las conexiones eléctricas y espacios necesarios para el correcto funcionamiento de los vehículos. También están dotados con un grupo electrógeno propio que garantiza su operatividad incluso en ausencia de suministro eléctrico.

Con este nuevo sistema se sustituye el antiguo servicio de DNI móvil, que requería desplazamientos repetidos para la entrega del documento. Ahora, el proceso se completa en una única visita, logrando una "mayor eficacia y eficiencia" en la atención al ciudadano.

En Canarias, en una primera fase de despliegue, las unidades VIDOC prestarán servicio en los municipios de Agaete, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, La Aldea de San Nicolás, Moya, Santa Brígida, Santa María de Guía, Tejeda, Teror, Valleseco, Valsequillo, y Vega de San Mateo.

SERVICIO VIDOC

La unidad VIDOC prestará servicio de lunes a viernes de manera ordinaria, estableciendo visitas periódicas a cada municipio aproximadamente cada 20 o 25 días. Las fechas de desplazamiento y la relación de ciudadanos citados se coordinará entre la Jefatura de la Oficina de Expedición correspondiente de cada localidad.

El procedimiento mantiene la misma dinámica que el sistema anterior. Los ciudadanos interesados deberán solicitar cita previa a través de su ayuntamiento, que elaborará la lista de personas con fecha y hora asignadas. Posteriormente se fijará el día en que la unidad VIDOC se desplazará al municipio para realizar la expedición.