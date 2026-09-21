La Policía Nacional detiene a seis personas en una campaña de seguridad en locales de ocio de Las Verónicas

Dispositivo de seguridad de la Policía Nacional en la zona de ocio de Las Verónicas - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife han realizado un dispositivo de control y seguridad en la zona de ocio de Las Verónicas, en el sur de Tenerife, durante la tarde del pasado viernes y hasta la madrugada del sábado y que ha culminado con la detención de seis personas.

El objetivo principal del operativo no es otro que implementar medidas para proporcionar una respuesta policial eficiente y adecuada frente al incremento delictivo, con el fin de prevenir y erradicar ilícitos penales graves, facilitar el normal desarrollo de la actividad comercial, turística y de ocio y sobre todo, garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas, la pacífica convivencia y el mantenimiento de la seguridad ciudadana, detalla la Policía Nacional en una nota.

El dispositivo dio comienzo a las 20.00 horas del viernes en la zona comercial situada en la Avenida de las Américas, conocida como la 'milla de oro', donde se establecieron varios controles y registros tanto a vehículos como a personas.

Concretamente 48 vehículos resultaron controlados, 133 personas identificadas, 9 extranjeros en situación irregular y 26 actas de sanción por infracción a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

Así, a las 02.00 horas de la madrugada del sábado, 130 agentes uniformados y 25 de paisano se desplegaron en la zona de ocio de Las Verónicas, procediendo de igual forma al registro de vehículos e identificación y registro de personas, así como a realizar entradas e inspecciones en varios establecimientos de ocio nocturnos, finalizando a las 4.45 horas con un total de seis detenidos, 361 identificados, 10 vehículos controlados, 3 extranjeros en situación irregular y 14 actas de sanción por infracción a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

El operativo finalizó por completo a las 5.30 horas con un total de seis detenidos, 494 personas identificadas, 38 vehículos controlados, 12 extranjeros en situación irregular y 40 actas de sanción por infracción a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.