La Policía Nacional detiene a seis personas en una campaña de seguridad en locales de ocio de Las Verónicas

Dispositivo de seguridad de la Policía Nacional en la zona de ocio de Las Verónicas
Dispositivo de seguridad de la Policía Nacional en la zona de ocio de Las Verónicas - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Islas Canarias
Publicado: lunes, 21 septiembre 2026 15:09
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife han realizado un dispositivo de control y seguridad en la zona de ocio de Las Verónicas, en el sur de Tenerife, durante la tarde del pasado viernes y hasta la madrugada del sábado y que ha culminado con la detención de seis personas.

El objetivo principal del operativo no es otro que implementar medidas para proporcionar una respuesta policial eficiente y adecuada frente al incremento delictivo, con el fin de prevenir y erradicar ilícitos penales graves, facilitar el normal desarrollo de la actividad comercial, turística y de ocio y sobre todo, garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas, la pacífica convivencia y el mantenimiento de la seguridad ciudadana, detalla la Policía Nacional en una nota.

El dispositivo dio comienzo a las 20.00 horas del viernes en la zona comercial situada en la Avenida de las Américas, conocida como la 'milla de oro', donde se establecieron varios controles y registros tanto a vehículos como a personas.

Concretamente 48 vehículos resultaron controlados, 133 personas identificadas, 9 extranjeros en situación irregular y 26 actas de sanción por infracción a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

Así, a las 02.00 horas de la madrugada del sábado, 130 agentes uniformados y 25 de paisano se desplegaron en la zona de ocio de Las Verónicas, procediendo de igual forma al registro de vehículos e identificación y registro de personas, así como a realizar entradas e inspecciones en varios establecimientos de ocio nocturnos, finalizando a las 4.45 horas con un total de seis detenidos, 361 identificados, 10 vehículos controlados, 3 extranjeros en situación irregular y 14 actas de sanción por infracción a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

El operativo finalizó por completo a las 5.30 horas con un total de seis detenidos, 494 personas identificadas, 38 vehículos controlados, 12 extranjeros en situación irregular y 40 actas de sanción por infracción a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

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