Policía Nacional intensificará su presencia en el Carnaval de Maspalomas (Gran Canaria) este fin de semana

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha establecido un amplio dispositivo de seguridad con motivo de la celebración del Carnaval Internacional de Maspalomas (Gran Canaria) 2026, que se desarrolla del 10 al 22 de marzo, intensificando su presencia durante el fin de semana del 20 al 22 de marzo.

El operativo, que tiene como fin garantizar la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de los actos programados, comenzó el 10 de marzo con la celebración del pasacalles anunciador, iniciándose así una programación que incluye galas, concursos, desfiles y eventos festivos que se concentran principalmente en el entorno del Centro Comercial Yumbo y zonas anexas, así como en diferentes puntos de la zona turística, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Tras los primeros días del carnaval, en los que se han celebrado las diferentes galas y diversos eventos familiares, además de los tradicionales "mogollones", que reúnen a miles de asistentes en horario nocturno, el dispositivo policial se intensificará en el fin de semana del 20 de marzo con motivo de actos de mayor concentración de personas, entre ellos el Carnaval al Sol, la Gala del Turista y la Gran Cabalgata del Carnaval.

Este último es un evento multitudinario que recorrerá diversas vías de la zona turística y donde la Policía Nacional reforzará el despliegue de unidades operativas, estableciendo dispositivos específicos de prevención, control y respuesta ante incidencias, concluyendo el dispositivo el domingo, 22 de marzo, con el tradicional Entierro de la Sardina, acto que pondrá fin a las celebraciones.

En este operativo se desplegarán efectivos de Seguridad Ciudadana, Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Policía Judicial, Policía Científica, Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), así como medios aéreos y refuerzos procedentes de otras unidades, además de la participación de la Xa Unidad de Intervención Policial (UIP) de Las Palmas de Gran Canaria, que colaborará en labores de prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana en los eventos de mayor afluencia.

Por último, el dispositivo se desarrollará en coordinación con la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, el Cuerpo General de la Policía Canaria, Protección Civil y otros servicios de emergencias, que establecerán un trabajo conjunto para dar una "respuesta eficaz" ante cualquier incidencia y garantizar el correcto desarrollo de todos los actos programados.