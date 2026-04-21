PP afirma que la "regularización masiva" está "llevando al límite" la atención ciudadana en Las Palmas de Gran Canaria

Ciudadanos esperando en la entrada de las Oficinas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR PP LPGC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha afirmado que la "regularización masiva" impulsada por el Gobierno de España está "llevando al límite" la atención ciudadana y los servicios sociales en la capital.

Así lo ha asegurado la popular en un comunicado en el ha hecho especial hincapié en el impacto "altísimo" que está teniendo esta medida en el Ayuntamiento, "hasta el punto de amenazar con bloquear la atención ciudadana ordinaria y agravar todavía más la situación de unos servicios sociales que ya estaban completamente desbordados".

"Las larguísimas colas registradas a las puertas del Ayuntamiento para solicitar certificados de empadronamiento y de vulnerabilidad, con centenares de personas esperando desde primera hora, son la prueba evidente de que estamos ante un proceso improvisado, descargado sobre los municipios y sin una sola medida paliativa por parte del Estado", aseveró.

Delgado entendió que el Gobierno de Sánchez aprueba por decreto una regularización "masiva", la "vende" como un gesto humanitario y luego deja a los ayuntamientos solos para gestionar el caos. "Lo que estamos viendo en Las Palmas de Gran Canaria --dijo-- son colas, confusión, sobrecarga y más presión sobre un sistema municipal que ya venía muy tocado".

"Si antes de esta regularización masiva ya había que parchear el sistema para que no se viniera abajo, lo que ha hecho ahora el PSOE y toda la izquierda es darle la estocada final a un modelo de atención ciudadana que ya estaba maltrecho", añadió.

Además, avisó de la "derivada gravísima" que este proceso tiene para los servicios sociales municipales, al recaer sobre ellos la emisión de certificados de vulnerabilidad exigidos por el real decreto como una de las vías para acceder al arraigo extraordinario.

"Mientras Sánchez exporta a los ayuntamientos el coste de su improvisación, en Las Palmas de Gran Canaria seguimos teniendo a trabajadores sociales absolutamente desbordados y una emergencia social cada vez más visible. La propia Obra Social de Acogida y Desarrollo ha advertido estos días de que hay más de 500 personas en situación de abandono en las calles. Esa es la realidad que debería ocupar a la alcaldesa Carolina Darias", recalcó.

Finalmente, Delgado explicó que lo que debería hacer la alcaldesa, es dejar de ser "cómplice del caos" y ponerse del lado de los vecinos y de los trabajadores municipales.

"Si hace falta, que baje ella misma a ayudar a atender a todas las personas que se están acumulando en las oficinas municipales, porque los vecinos no tienen la culpa de las políticas caóticas del PSOE y sus socios de izquierda", concluyó.