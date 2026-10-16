El PP apuesta por un "cambio de rumbo" en la política migratoria, para que "no se hable de reparto, sino de retorno"

Archivo - El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper (d), junto al eurodiputado del PP-E, Juan Ignacio Zoido (i), en un paseo electoral por la Plaza de la Encarnación. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha defendido este viernes en Tenerife una política migratoria española que sea "identificable, contundente y clara" y que transmita un mensaje "de seguridad y tranquilidad" a los españoles. "En la siguiente legislatura, no hablaremos de reparto, sino de retorno. Y esto vale para cualquier lugar de España, singularmente en Canarias".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios el portavoz popular, que prolonga este viernes en la isla de Tenerife una agenda de trabajo en el archipiélago canario para reunirse con diferentes colectivos del ámbito de la cultura y el deporte.

En paralelo, la formación ha vuelto a solicitar este viernes la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso y ante la Diputación Permanente para dar explicaciones "necesarias" tras denunciar presuntas "nuevas incursiones" de buques marroquíes en aguas españolas tras la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, y que ya habrían sido desmentidas por el Gobierno central.

"A lo largo de estos últimos meses, hemos tenido la oportunidad de ver episodios incomprensibles. Pero, si todo lo que hemos visto hubiera sido poco, en los últimos días hemos tenido oportunidad de saber que fragatas militares de Marruecos entraron en aguas españolas, algo que fue deliberadamente ocultado por el Gobierno y su presidente. El 3 de septiembre, el presidente Pedro Sánchez compareció en las Cortes Generales para hablar de la crisis de Ceuta y ni siquiera mencionó esta acontecimiento", ha recordado Sémpero.

El popular ha añadido, además, que su formación ha conocido en las últimas horas la noticia de que una patrullera de Marruecos habría vuelto a entrar en aguas territoriales españolas tras la reciente visita de los Reyes a Ceuta y Melilla. "Esto es grave. Y es extremadamente grave e incomprensible la reacción absolutamente inexistente por parte del Gobierno", ha puntualizado.

Asimismo, desde el Partido Popular han solicitado la comparecencia ante la Diputación Permanente en el Congreso del presidente Pedro Sánchez, para que el Gobierno central "muestre contundencia y claridad" en la defensa de la integridad territorial de España y "en la defensa de la transparencia exigible a cualquier gobernante".

POLÍTICA MIGRATORIA

En materia de política migratoria, ha continuado Sémper, el presidente del Gobierno lo "ha hecho rematadamente mal", por lo que ha animado a "tomar un cambio de rumbo" de cara a las próximas elecciones. "Hablamos de seres humanos, que vienen y llaman a nuestra puerta buscando un guturo mejor, pero tenemos que decir al mundo con claridad que España no puede acoger un solo inmigrante más que no venga con un puesto de trabajo", ha añadido.

Asimismo, el portavoz nacional del Partido Popular ha defendido en Tenerife una política migratoria "identificable, contundente y clara" que de un mensaje "de seguridad y tranquilidad" a los españoles, así como de cara al exterior. "No hablaremos, en la siguiente legislatura, de reparto, sino de retorno. Y esto vale para cualquier lugar de España, singularmente en Canarias", ha aseverado.

En lo relativo a la acogida de menores migrantes, ha defendido que, si bien debe atenderse a un menor cuando llegue a las costas españolas, con una acogida "humanitaria", el menor debe "regresar con su familia, y si no se localiza, debe de hacerse cargo de él el Gobierno de su procedencia. "La política social marroquí no se puede hacer con los servicios públicos españoles", ha concluido Sémper.