PP canario centra su programa en una bajada de impuestos "masiva" y la creación de 100.000 puestos de trabajo

Publicado 02/05/2019 13:46:43 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Canarias y candidato del partido a la Presidencia del Gobierno canario, Asier Antona, ha liderado este jueves el acto de "puesta de largo" para presentar el programa electoral de la formación para las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo, que gira entorno a una bajada "masiva" de impuestos y la creación de 100.000 puestos de trabajo en una legislatura.

Antona, que ha estado acompañado por los números uno en las listas al Parlamento por las diferentes islas y por la autonómica, ha destacado que el programa con el que su partido se presenta a la cita con las urnas del próximo 26 de mayo, no está "nada improvisado", ya que se trata de un proyecto "ambicioso" para Canarias que, dijo, se juega "el presente y el futuro".

Para ello, y con el fin de convertir a Canarias en "líderes de oportunidades" en el empleo y en el bienestar, el director del programa, Jorge Rodríguez, ha conformado un proyecto compuesto por 12 bloques, más de 50 ejes de actuación y 540 medidas que, matizó, se centran en lo que "preocupa" a los ciudadanos del archipiélago, tales como son la economía, la sanidad, los mayores o los jóvenes, entre otros.

Antona ha incidido en que el PP quiere afrontar esta campaña "en positivo", hablando de una Canarias de "oportunidades", agregando que será un periodo que el partido llevará a cabo bajo el lema escogido por el PP nacional, 'Centrados en el Futuro', a lo que el presiente de los populares canarios añadió del futuro de Canarias.

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Asier Antona, se presenta además a estas elecciones autonómicas como número uno de su partido por la lista de la isla de La Palma, dejando a Poli Suárez el liderazgo por la lista autonómica.

Junto a ellos, lideran la lista de El Hierro Juanma García; mientras que el cabeza de lista del PP por Tenerife es Manolo Domínguez; por La Gomera, Carmen Delia García (no ha podido estar en la presentación por problemas de conexión aérea); por Fuerteventura, Fernando Enseñat; por Lanzarote, Astrid Pérez; y por Gran Canaria, María Australia Navarro.

ES UN PROGRAMA "DE GOBIERNO"

Por su parte, el director del programa del PP de Canarias, Jorge Rodríguez, esgrimió los puntos claves del mismo, señalando que este es un proyecto que va "mucho más allá" de un programa electoral, "es un programa de gobierno para el primer gobierno del cambio" y que, dijo, servirá de "hoja de ruta para la transformación económica y social" de las islas.

A su modo de ver, este documento "centrista" es un "recetario contra el conformismo" para cambiar lo que "no funciona" y "mejorar" lo que ha ido "algo bien". En este sentido, apuntó que si el PP gobierna en las islas, debe de ser como un "guión con el que trabajar en las grandes reformas que Canarias necesita".

En este sentido, el programa se centra en el empleo con el objetivo de "combatir" el paro, así como en la sanidad para abordar las listas de espera, la educación y los servicios públicos. En relación con esto último, aseguró que para lograr que el archipiélago funcione "es necesario poner patas arriba" los servicios públicos.

Rodríguez se refirió a las personas que sufren enfermedades raras o tienen alguna discapacidad, para asegurar que el programa del PP tiene "una respuesta de solución", así como en el caso de igualdad, entre otras.

Al respecto, Antona agregó que se persigue que Canarias deje de ser el "farolillo rojo" de las listas de espera en la sanidad pública, ya que defendió "otra forma de gestión", al tiempo que consideró que se puede "revertir" el fracaso escolar para lo que apostó por una educación "más competitiva".

En cuanto a la dependencia y la discapacidad, señaló que la resolución de los expedientes tiene que pasar de años a meses.

En este sentido, considero que no solo hay que pedir más financiación, si no una "mejor gestión", ya que criticó que mientras el Gobierno de Canarias liderado por Fernando Clavijo (CC) "se queja de una falta de financiación, ha generado en las arcas de la comunidad autónoma superávit", algo que "no se puede explicar".

De todos modos, puntualizó que su partido está de acuerdo con la reivindicación al Gobierno central de que se autorice el superávit para los servicios públicos esenciales, a lo que agregó el compromiso adquirido entre PP y CC, de también emplear dicho superávit para "bajar impuestos". Aún así, señaló que no defiende que el Ejecutivo canario lo haga de forma "unilateral", sin que lo autorice el Gobierno central.

LA BMI

En el marco económico el director del programa, Jorge Rodríguez, se refirió a lo que él denomina "BMI, Bajada Masiva de Impuestos", para promover "mayor empleo en Canarias" a través de una "mayor" dinamización de la economía.

A ello, añadió, el objetivo que se han planteado si alcanzan la Presidencia del Gobierno en Canarias es la creación de 100.000 puestos de trabajo durante una legislatura. Además, dijo, tienen en su programa "muy mimados" a los autónomos, incluyendo una oficina de atención al autónomo en su gobierno.

Sobre la bajada de impuestos, Antona consideró que "es lo que da oportunidades" de trabajo y de "salir de las colas del paro". Para ello, indicó que el objetivo es llevar a cabo una baja de impuestos y una "revolución fiscal" en las islas, siendo uno de los "mayores compromisos" la bajada al tipo 5 del Impuesto General Indirecto (IGIC) y la revisión del tramo autonómico, así como "seguir primando la fiscalidad en el ámbito social".

En relación a la creación de los 100.000 puestos de trabajo en una legislatura, expuso que se pretende llevar a cabo en los "desafíos" que tiene el archipiélago en el mercado laboral, ya que negó que vayan a "seguir haciendo las mismas políticas de empleo que ha llevado a un fracaso" en las islas.

De todos modos, puntualizó que los gobiernos "no crean los puestos de trabajo pero sí crean la situación, el clima" para que los empresarios den empleo a través de medios como una administración "más moderna, más eficaz".

Por último, al ser cuestionado si la elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central será compatible con la agenda canaria, Antona admitió que tras el "absoluto desprecio y machaque" que ha demostrado con Canarias, "pocas cosas van a cambiar" en relación a las islas, ya que los "aliados" de Sánchez "no van a pasar por Canarias".