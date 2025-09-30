PP celebra la sentencia del TSJC que "impone" celebrar un pleno extraordinario sobre el 'caso Valka'

Archivo - La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado - PP DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que "impone" la celebración de un pleno extraordinario del Ayuntamiento capitalino sobre el llamado 'caso Valka'.

Así lo ha señalado el partido en un comunicado en el que destaca que la justicia "confirma íntegramente la victoria lograda en primera instancia" y concluye que el Grupo de Gobierno --PSOE, Podemos y NC-- "vulneró el derecho fundamental de participación política al impedir el debate en un pleno extraordinario solicitado para abordar el 'Caso Valka'".

De igual modo, el Grupo Municipal Popular ha hecho especial hincapié en que la sentencia del TSJC ordena además la inclusión de nueve puntos "vetados" y la celebración del Pleno con ese orden del día específico.

En concreto, la resolución --dictada el 17 de septiembre y notificada este lunes-- desestima el recurso de apelación del Ayuntamiento, confirma la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de febrero de 2025 e impone las costas al Ayuntamiento.

Para el PP, resulta "especialmente paradójico" que, justo en la jornada de este lunes, la alcaldesa, Carolina Darias, participara en Madrid en unas jornadas donde destacó el papel de las ciudades en la defensa de la democracia y del Estado del Bienestar y, sin embargo, como presidenta del Pleno, "vulnerara los derechos fundamentales del PP al impedir el debate político y el control democrático que corresponden al máximo órgano de representación de la ciudad".