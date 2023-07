PP critica que Torres presuma de transparencia cuando "el ciclo del Gobierno de Canarias saliente acaba en tribunales"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del PP de Canarias, Carlos Ester, ha criticado este jueves hoy "pese a presumir de transparencia, el ciclo del Gobierno saliente de Ángel Víctor Torres acaba en los tribunales con la declaración del viceconsejero del Sector Primario como investigado por su presunta relación con la trama del Tito Berni".

"Llama poderosamente la atención que el PSOE presumiera por activa y pasiva de ser contundentes con presuntos casos de corrupción, y sin embargo no fueran tan diligentes a la hora de cesar a Álvaro de la Bárcena, quien hasta la fecha seguía cumpliendo con sus funciones como viceconsejero", ha resaltado el popular en un comunicado.

Ester añadió que el PSOE debería explicar por qué en este caso no han aplicado el código ético "del que tanto presumen" y por qué no han actuado "con la misma celeridad" que tuvieron para destituir al ex diputado socialista, Bernardo Fuentes Curbelo, y al ex director de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes.

Para el PP, "la llamada de la juez instructora del caso al viceconsejero en calidad de investigado demuestra que estamos ante un caso de presuntas corrupciones y mordidas que afectan directamente a miembros del PSOE".

Además, el vicesecretario de Organización de los populares canarios recordó que "desde que saltó el escándalo, Torres defendió que la Consejería y su equipo directivo habían actuado con responsabilidad y transparencia, y ocultó una realidad que la investigación judicial y los hechos que vamos conociendo están sacando a la luz".