El PP dice que Gran Canaria no se merece el Cabildo "gandulito" de los últimos 4 años

Publicado 15/05/2019 12:56:42 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La aspirante a volver a ser consejera del Cabildo de Gran Canaria por el PP Aurora del Rosario considera que la isla no se merece el Gobierno de la isla "gandulito" que ha tenido en los últimos cuatro años presidido por Antonio Morales.

"Gran Canaria necesita un Gobierno menos gandulito. Porque gobernar con las vacas gordas y con tanto dinero como en los últimos 4 años y pasar a la historia como el Gobierno que ha dejado pasar estas posibilidades pide un cambio", aseveró Del Rosario durante un debate electoral organizado por la Universidad Fernando Pessoa con candidatos al Cabildo y moderado por el alumno .

Para el PP "se han manejado 3.000 millones y no queda nada significativo" en la isla, ya que el Cabildo "gasta más en subvenciones que en inversiones". "Lo que da la medida de cómo funciona este Cabildo de NC y PSOE", mantuvo.

El candidato de Ciudadanos (Cs) al Cabildo, Ruymán Santana, aseveró que la Institución insular tiene montada una "red clientelar" y pidió desmontarla, al tiempo que apostar por el turismo pero también por otras actividades económicas.

El que fuera presidente del Cabildo y ahora candidato a volver a serlo por Unidos por Gran Canaria - Coalición Canaria (UxGC-CC), José Miguel Bravo de Laguna, considera que el pacto de izquierdas que gobierna la isla en estos momentos no lo ha hecho de forma equilibrada y ha dejado el norte, por ejemplo, "mal atendido".

BRAVO DE LAGUNA CREE QUE FALTAN HOTELES DE 5 ESTRELLAS

Bravo de Laguna apostó por hacer nuevos hoteles de 5 estrellas en la isla, "diversificar" la economía "pero sin descuidar" el turismo y "apostar por el pequeño y mediano empresario".

Así, acusó al Cabildo de dejar sin ejecutar el 20 por ciento del presupuesto de 2018, dinero con el que ya tiene previsto hacer "varios proyectos que generarán hasta 10.000 puestos de trabajo directo". "Que Gran Canaria no sea la isla de la tristeza y la mediocridad", dijo.

Por el PSOE se encontraba Isabel Mena, que defendió la necesidad de "reactivar el consorcio de rehabilitación" del sur de la isla, "para que la planta turística se actualice y dé más calidad a los turistas", junto con más oferta complementaria".

PSOE: "LAS POLÍTICAS SOCIALES SON INVERSIONES EN EMPLEO DE CALIDAD"

Abogó por un "turismo inteligente, que se adapte y esté más vigente". "Pero seguir potenciando agricultura y ganadería, así como no ver las políticas sociales siempre como un gasto, sino como una inversión que crea empleo de calidad", apuntó.

El consejero de Desarrollo económico, Energía e I+D+i del Cabildo, Raúl García Brink, representó a NC y defendió que el único "gandulito" es el candidato del PP Marco Aurelio Pérez, al que "no se le conocen iniciativas".

Además, dijo que su partido quiere impulsar medidas en educación aunque no tenga competencias, para llegar "donde no llega la educación formal".

PODEMOS APUESTA POR "DESARROLLO Y NO DESARROLLISMO"

Desde Podemos, Conchi Monzón dijo que su partido quiere "desarrollo" para la isla, pero "no desarrollismo", y "no favorecer a las grandes empresas que no crean empleos de calidad" sino apostar por "planes estratégicos" para Gran Canaria desde el Cabildo.