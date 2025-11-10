PP de Las Palmas de Gran Canaria cree "caótica" la implantación de nuevos carriles bici en el Barranquillo Don Zoilo

Archivo - Parnorámica de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha calificado de "caótica e improvisada" la forma en la que el gobierno municipal --PSOE, Podemos y NC-- está implantando los nuevos carriles bici en el Barranquillo Don Zoilo y en el barrio de La Minilla.

En concreto, considera "inexplicable" que en el Barranquillo Don Zoilo se hayan habilitado nuevas plazas de aparcamiento "en plena curva, sin visibilidad suficiente y encajadas entre la circulación de vehículos por un lado y un carril bici de doble sentido por el otro", según ha informado el PP en nota de prensa.

Delgado expone que la nueva infraestructura ciclista "genera un compromiso de la seguridad", tanto de los peatones como de los conductores y acompañantes que aparcan en esas plazas, así como también de los ciclistas.

En este sentido, consideran que "no" puede ser que a un lado haya "coches circulando y al otro un carril bici de subida y bajada, todo ello en una curva sin visibilidad", ya que indicó que "es una temeridad".

A ello, la portavoz del PP sumó los problemas derivados de la reducción del ancho de la calzada para encajar el nuevo carril bici, ya que al redistribuir el espacio viario, las guaguas y los camiones "han perdido radio de giro en las zonas de curva y, sencillamente, no tienen margen suficiente" para maniobrar con seguridad.

"No sabemos cómo van a poder circular sin invadir otros carriles o poner en riesgo al resto de usuarios", expuso Delgado, que ha solicitado una revisión técnica "inmediata" del trazado.

Delgado también ha criticado la "falta de planificación" en la implantación de la red ciclista, considerando que "no" se puede implantar una red de carriles bici en un período "tan amplio, con años enteros en los que no se ha ejecutado ni un solo kilómetro nuevo".

En este sentido, apuntó que esta red "empezó a levantarse en 2018 y los especialistas plantean que lo ideal es desplegarla en un máximo de dos años, para que pueda entrar en uso real y los usuarios entiendan las bondades del sistema. No se puede hacer algo así a trompicones".

Para la portavoz del PP "se está repitiendo un error ya conocido" con los carriles bici y es "que van de ningún sitio a ninguna parte", ya que en el Barranquillo Don Zoilo indicó que el carril llega hasta la curva de los taxistas "para, en teoría, conectar con Ciudad Alta a través del ascensor de Obispo Romo, que además está fuera de servicio. Es decir, se vende una conexión que en la práctica no existe y que deja a los usuarios colgados a mitad de camino".

Asimismo señaló que "ni siquiera se ha terminado la red ciclista de la parte baja de la ciudad" y el ayuntamiento capitalino "ha decidido empezar a ejecutar ahora la conexión hacia Ciudad Alta" con un proyecto que "está generando problemas" con los vecinos, que "no entienden cómo se pone en riesgo la seguridad de los distintos usuarios de la vía pública".

Delgado también se ha referido al barrio de La Minilla donde, matizó, la implantación del nuevo carril bici "está generando igualmente problemas de circulación y convivencia" porque en este caso dicho carril bici "debería estar integrado en un eje coherente con Mesa y López pero ese eje sigue sin estar implantado", por lo que se hacen "tramos sueltos que no conectan entre sí y que aumentan la confusión en lugar de facilitar la movilidad sostenible".

Delgado asegura que "no" censuran la implantación de la infraestructura ciclista, ya que fueron "impulsores de la misma, sino el modo en que se está haciendo".

Por último, sobre la forma en que se está ejecutando la obra y señalizando los cambios, señaló que desde el PP se propone el "Plan Bici-Conecta", una red de carriles bici "realista, bien planificada y diseñada" desde el principio bajo la premisa de la participación ciudadana y la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.

Delgado dijo creer en el modelo de "movilidad sostenible y en las ventajas de la bicicleta para la ciudad pero no" comparte la forma en que se está implantando actualmente "a base de improvisaciones, tramos inconexos y decisiones que generan más problemas" que soluciones a los vecinos.

"La implantación del carril bici ha generado una gran preocupación ciudadana porque se han producido situaciones de grave riesgo, incluso casos de coches circulando de frente al no entenderse bien las nuevas marcas viales", apuntilló para agregar que "para colmo esas marcas se han pintado en blanco y no en amarillo, como debería hacerse en una obra, lo que habría advertido a los conductores del carácter provisional y habría contribuido a extremar la precaución".