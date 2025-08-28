PP de Las Palmas de Gran Canaria denuncia el "estado de abandono" de los campos de fútbol de Las Rehoyas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado-Taramona, ha denunciado este jueves el "estado de abandono" y el "riesgo" que representa el campo de fútbol Antonio Rojas, en el Complejo Deportivo de Las Rehoyas, que "casi un año después de nuestra denuncia sigue igual o peor".

Así lo ha señalado el partido en un comunicado en el que recuerda que en octubre de 2024 ya pidió a la alcaldesa, Carolina Darias, que clausurara los campos de fútbol de Las Rehoyas (Antonio Rojas y Multiusos) tras varias lesiones de gravedad provocadas por el mal estado del terreno de juego.

Delgado señaló que tras esa advertencia, la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) decidió "acertadamente" que no se disputaran partidos en dichos campos.

Sin embargo, "a día de hoy los equipos continúan entrenando allí por la falta de terrenos de juego en la ciudad, y muchos usuarios particulares siguen utilizando las instalaciones, asumiendo un riesgo evidente para su seguridad".

La popular indicó que el Ayuntamiento invirtió más de 600.000 euros en 2020 para desplazar el campo Antonio Rojas debido a la construcción de las 148 viviendas de Las Rehoyas. Pese a esa inversión, el campo se encuentra actualmente en condiciones deplorables.

"Es cuanto menos llamativo que Carolina Darias anuncie como si fuera un spot publicitario la remodelación de una cancha de baloncesto en Miller Bajo, cuando a pocos metros cientos de jóvenes ponen en riesgo su integridad física para poder practicar deporte", criticó Delgado.

Con todo, el PP anunció que ha registrado un escrito ante el Instituto Municipal de Deportes (IMD) para que se realice de manera inmediata una inspección en los dos campos de fútbol de Las Rehoyas y se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los deportistas y usuarios.