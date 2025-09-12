Pradales admite que le "inquieta muchísimo" un Gobierno PP-Vox porque habría una "ofensiva muy dura" contra la periferia

El Lehendakari vasco, Imanol Pradales, en una rueda de prensa en Tenerife tras firmar un convenio de colaboración en I+D+i con el Gobierno de Canarias - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari vasco, Imano Pradales, ha admitido este viernes que le "inquieta muchísimo" un hipotético Gobierno central conformado por PP y Vox porque abriría la puerta a una "recentralización" con una "ofensiva muy dura" contra los nacionalismos.

En un foro junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, organizado por la 'Cadena Ser', ha augurado que si finalmente ese gobierno fructifica van a tener que defender "con uñas y dientes a la casa vasca".

Pradales ha apuntado que hay que estar "preparados" ante esta posibilidad ya que está convencido de que ese Ejecutivo pondría encima de la mesa una "agenda reformista regional" basada en el fortalecimiento del eje "Madrid capital".

En esa línea ha señalado que desde la llegada de José María Aznar al poder se inició una "tendencia sibilina de concentración de poder" en torno a la capital de España, el lugar por donde "pasa todo", con una "estrategia política" que implica la "centralización de poderes" y "drenar las periferias".

Ha dicho que este proceso ya se ve en la concentración de bancos, grandes corporaciones y hasta medios de comunicación, lo que genera un "tipo de modelo" que tiene el "problema" de como hacer el "encaje de las naciones".

Ante esta hipótesis de un gobierno PP-Vox, se ha preguntado "qué Feijóo" se va a ver y si va a "apostar por la moderación o por su radicalización", si habrá un Feijóo "que quiere gobernar respetando la realidades nacionales diferentes que existen en el Estado o si va a plegarse y a ser sumiso de las políticas de Vox".

"Es la gran pregunta", ha indicado, ya que hasta el momento se ha visto "a dos Feijóo".

No ha ocultado que las tendencias de las encuestas marcan que el PP está por delante del PSOE y Vox crece, y una izquierda a la izquierda del PSOE que decrece por lo que no ve "incentivos" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones anticipadas.

Pradales entiende que Sánchez "va a intentar que la legislatura continúe" aunque no ha descartado que aún pueda "existir algún tipo de elemento externo" que la haga "saltar por los aires", como por ejemplo el 'caso Ábalos', que ha provocado que la legislatura entre "en otra fase".

Ha dicho que "ahora hay una altísima inestabilidad" y la legislatura "está cogida con hilos" por lo que cree que Sánchez va a "intentar que continúe" pese a un entorno político "tan volátil" de ahí que no se atreva a hacer una predicción.