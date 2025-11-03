El precio del alquiler en Canarias crece un 8,1% en octubre, según Idealista

Archivo - Un cartel de 'Se alquila' en la ventana de una vivienda - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El precio del alquiler en Canarias ha crecido un 8,1% en octubre en relación al mismo mes del año anterior, hasta los 15,1 euros el metro cuadrado, según el informe publicado este lunes por el portal inmobiliario Idealista.

En cuanto a los últimos tres meses, los precios subieron en el archipiélago un 0,3%, al igual que en el dato mensual, al crecer un 0,3% en relación a septiembre.

Por su parte, las provincias canarias se sitúan entre las más caras para alquilar una vivienda en España, con 15,3 euros el metro cuadrado en la de Las Palmas y 14,9 euros/m2 en la de Santa Cruz de Tenerife.

Por otro lado, en el conjunto de España octubre cerró con una subida interanual del 10,9% y el precio se fijó en 14,5 euros el metro cuadrado, un 0,7% menos en términos trimestrales y un 0,1% más con respecto al último mes.

Las rentas se incrementaron en todas las regiones españolas desde octubre del año pasado, con la Comunidad de Madrid como líder de las subidas (12,7%), seguida de Andalucía (11,8%) y Castilla-La Mancha (11,8%).

Por debajo de la media nacional figuraron los incrementos de La Rioja (9,9%), Comunitat Valenciana (9,9%), Castilla y León (9,1%), Baleares (9%), Aragón (8,5%), Canarias (8,1%), Región de Murcia (7,9%), Asturias (7,4%) y Cataluña (7,1%).

Por su parte, los menores incrementos en el último año se dieron en Navarra (3%), Extremadura (4%), Cantabria (4,5%), Euskadi (5,2%) y Galicia (5,3%).