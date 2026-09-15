Los precios se incrementan en Canarias un 3,8% en agosto impulsado por el encarecimiento de la gasolina

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Canarias se ha incrementado un 3,8% en agosto en tasa interanual, cuatro décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, e impulsado principalmente por el encarecimiento de la gasolina, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de agosto los precios encadena seis meses de subidas en Canarias. En términos mensuales, la inflación en el archipiélago aumentó un 0,6%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,7%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos el transporte, un 8,2% más que en agosto de 2025 (+1,5 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,2% (+0,2 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4% (+0,5 puntos); e información y comunicaciones, un 3,6% (+0,7 puntos).

Por su parte, las subida interanuales han sido más moderadas en enseñanza, un 1,5% (+0 puntos); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,8% (+0,4 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,9% (+0,4 puntos) y actividades recreativas, deporte y cultura, un 2,2% (-0,5 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,7% en agosto en relación al mes anterior y elevó 0,7 puntos su tasa interanual, hasta el 4,3%.

Al finalizar agosto, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Cantabria (5,1%), Galicia (4,8%) y Castilla y León (4,7%). En el lado contrario se situaron Canarias (3,8%), La Rioja (3,9%) y Asturias(3,9%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Extremadura (+1,2%), Castilla - La Mancha (+1,1%) y Castilla y León (+0,9%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias (+0,4%) Catalunya (+0,5%) y Baleares (+0,5%).

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Gráficos de IPC

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106