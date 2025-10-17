Los premios del Certamen Juventud Canaria 2025 se entregarán el próximo 25 de octubre en Tenerife

Archivo - El antiguo Convento de Santo Domingo de La Laguna acoge desde este viernes una exposición en torno al cómic 'El abismo del olvido', la obra de Paco Roca y Rodrigo Terrasa que cuenta la historia de los presos políticos que fueron fusilados en el - SAN ACOSTA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Certamen Juventud Canaria 2025, que ha convocado el Gobierno de Canarias en colaboración con Fundación Canaria Cine + Cómics, ya ha seleccionado a las obras ganadoras entre las 40 presentadas, de las que 22 lo hicieron en la categoría de cómic y 18 en la de ilustración. El primer premio en la categoría de Cómic en color ha sido para la obra de Mot, y en Cómic blanco y negro se ha seleccionado la obra presentada por Raúl Negrín Trujillo. El premio especial Cómic, mejor guion también ha sido para Mot y el primer premio Ilustración para Ingrid Torres Herrera.

Las obras ganadoras y las que sean seleccionadas por Fundación Canaria Cine + Comics, se mostrarán en una exposición durante el XXII Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, que tendrá lugar el próximo sábado 25 de octubre, a las 20:00 horas, en TEA Tenerife Espacio de las Artes y se publicaran en un álbum recopilatorio, según indica el Ejecutivo regional en una nota.

El director general de Juventud, Daniel Morales, resalta en una nota esta apuesta por el talento canario en una disciplina creativa "en auge" como el cómic, "un espacio de pensamiento y expresión cultural para nuestra juventud". El director ha explicado, asimismo, que la alianza con la Fundación Canaria de Cine+Cómic ha permitido retomar un certamen regional de narrativa gráfica que desde 1990 venía convocando la Dirección General de Juventud y en el que grandes profesionales del panorama del cómic actual dieron sus primeros pasos.

De este modo, ha asegurado que la intención es dar la mayor difusión y promoción a las obras que a partir de ahora se moverán por todo el archipiélago y se presentarán en los principales eventos de cómic que se celebran en Canarias y en el resto de España.

En este sentido se han seleccionado nueve obras de cada categoría que ya se encuentran expuestas en la tienda Cómics & Mazmorras Juegos. Esta muestra puede visitarse de manera gratuita en la calle Ramón y Cajal 11 (Santa Cruz de Tenerife) en el horario de apertura del establecimiento: de lunes a sábado de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 20 horas.

SOBRE EL CERTAMEN

En la edición de este año podían concurrir jóvenes de 16 y 30 años, que hubieran nacido o fueran residentes legalmente en cualquier municipio canario. Como recogían las bases de esta convocatoria, se establecieron cuatro primeros premios en las siguientes modalidades: un primer premio Cómic, modalidad color, 1.000 euros y diploma, y primer premio Cómic, modalidad blanco y negro, 1.000 euros y diploma.

También se añade el premio especial Cómic, mejor Guion, 500 euros y diploma, y primer premio Ilustración, 500 euros y diploma. Para la concesión de los premios se valora la originalidad, la creatividad y la ejecución artística de acuerdo a la edad de cada participante.