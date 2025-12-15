Las presas de Gran Canaria reciben más de 2,5 millones de metros cúbicos de agua por el paso de la borrasca 'Emilia'

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las presas de la isla de Gran Canaria han recibido en los últimos días más de 2,5 millones de metros cúbicos de agua por el paso de la borrasca 'Emilia', existiendo la posibilidad de que lleguen a los 3 millones de metros cúbicos cuando termine de entrar agua en los embalses.

Así lo ha informado este lunes el presidente del Cabildo, Antonio Morales, durante un balance del el temporal que provocó más de 1.000 incidencias que fueron atendidas y minimizadas gracias a la acción de más de un millar de profesionales a partir de la coordinación entre las distintas administraciones implicadas en la alerta.

Morales calificó la entrada de agua a la presas como "un regalo de Navidad" porque permitirá garantizar el agua de riego en la práctica totalidad de las zonas agrícolas de la isla durante todo 2026 y durante el verano en las áreas de medianías orientadas al sureste y cumbres que presentan mayor necesidad.

"Quiero agradecer --dijo-- la profesionalidad y la entrega de todas las personas que han formado parte del operativo. Nos sentimos orgullosos de cada uno y cada una. Y agradezco igualmente que la mayor parte de la población hiciera un ejercicio de responsabilidad ante el llamamiento que hicimos el sábado para limitar los desplazamientos y, sobre todo, para no subiera a la Cumbre pese al efecto llamada de la nieve".

UN MILLAR DE INCIDENCIAS

En cuanto a las incidencias por el temporal, se produjeron 470 vinculadas a desprendimientos en la vía pública, otras 300 por caídas de elementos que afectaron a la circulación, 125 por fallos en suministros básicos, 30 achiques de agua y 10 accidentes de tráfico, entre otras afecciones menores.

Mientras, la racha máxima de viento se registró en la estación meteorológica de la Aemet en Gando y alcanzó los 113 kilómetros. Y las concentraciones más importantes se acumularon en varias zonas del interior de la isla, por encima de los 100 milímetros. El máximo acumulado fue de 150,4 mm registrados en la Estación de Corral de Los Juntos (San Mateo).

También tuvo lugar una nevada en las cotas más altas de la isla, registrándose hasta 20 centímetros de nieve acumulados a partir de los 1.600 metros de altitud. En cotas más bajas hubo granizadas importantes y placas de hielo derivadas de la bajada de temperaturas.

Sobre el oleaje, se registraron valores de hasta 6 metros de altura. Y se constató la descarga de 5.086 rayos, de los que aproximadamente 1.800 fueron de nube a tierra.

ENTRADA DE AGUA EN LAS PRESAS

Por su parte, en general se han visto beneficiadas todas las grandes presas, principalmente las localizadas en zona de cumbre, cuenca de Tejeda (La Aldea) y cuencas del sur.

El total de aportaciones recibidas por las presas y balsas del Consejo Insular de Aguas suponen hasta el momento un total de 358.965 m3, lo que conlleva una capacidad total de almacenamiento de un 4%, incrementándose un 2% respecto a las últimas lecturas registradas en el episodio de la borrasca 'Claudia'.

Y el total de aportaciones recibidas supera ya los 2.500.000 m3 (2,5 Hm3), valor que multiplica por cuatro el volumen recibido en los últimos episodios de lluvia registrados en Gran Canaria a lo largo de este año.

Finalmente, sobre las carreteras, medio centenar de incidencias en la red insular de carreteras de la isla que llevaron al corte de 14 vías, principalmente por presencia de nieve en la zona de cumbre, de las que seis siguen aún con algún tipo de corte.