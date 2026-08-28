La presidenta del Parlamento recaba en Lanzarote las principales quejas ciudadanas de la isla a la Diputación del Común

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, y el adjunto primero de la Diputación del Común, Antonio Alarcó - PARLAMENTO DE CANARIAS

ARRECIFE (LANZAROTE), 28 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha mantenido este jueves en Lanzarote una reunión de trabajo con el adjunto primero de la Diputación del Común, Antonio Alarcó, para conocer las principales problemáticas trasladadas en la isla.

Pérez se ha interesado por las áreas que concentran un mayor número de demandas ciudadanas y por el estado en el que se encuentran las reclamaciones presentadas. Entre los asuntos, destacan ámbitos relacionados con el bienestar social, como la vivienda, la sanidad y la dependencia, según detalla la institución cameral en una nota.

Por su parte, el adjunto primero de la Diputación del Común ha trasladado que la institución mantiene actualizada la atención de las reclamaciones y que, a fecha de hoy, se ha dado respuesta a distintas quejas planteadas por la ciudadanía. Asimismo, señaló que algunas de ellas permanecen actualmente en fase de resolución, pendientes de los correspondientes informes.

En este sentido, Alarcón ha destacado el trabajo que desarrolla la delegación de la Diputación del Común en Lanzarote y su respuesta a las demandas planteadas por los ciudadanos.

Por su parte, Astrid Pérez ha subrayado la importancia de mantener este contacto directo con la Diputación del Común para conocer las preocupaciones de los ciudadanos y contribuir, desde el Parlamento de Canarias, a que las instituciones "presten atención a aquellas cuestiones que afectan de manera más directa al bienestar social de los canarios".