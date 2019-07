El presidente de Canarias admite que la "humillación" de CC al PSOE en la anterior legislatura tuvo "sus consecuencias"

Publicado 15/07/2019 11:27:55 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias investido, Ángel Víctor Torres, ha admitido este lunes que la "humillación" que Coalición Canaria (CC) tuvo con el PSOE en la anterior legislatura, tras pactar un gobierno y tener que salir del mismo, ha tenido "sus consecuencias" en las elecciones de este año.

"Lo que ocurrió en diciembre de 2016, que el PSOE se levanta de un consejo de gobierno porque el Fdcan estaba siendo utilizado con criterios absolutamente partidarios por parte de CC y la expulsión, que fue la gota final de la humillación al PSOE, en el Gobierno de Canarias, ha tenido sus consecuencias en estas elecciones", apuntilló Torres en una entrevista a Cope Canarias recogida por Europa Press.

En este sentido, consideró "asombroso" el que un presidente del Gobierno de Canarias --en relación a Fernando Clavijo (CC)-- criticara "públicamente al consejero de Sanidad", entonces el socialista Jesús Morera. "Eso es asombroso, no he visto una cosa semejante, no me coloco en el pellejo de mis compañeros porque se que lo tuvieron que pasar mal y no se cuál hubiese sido mi reacción", apuntilló.

De todos modos, y dejando atrás lo ocurrido en la pasada legislatura, Torres tras ser investido presidente, señaló que "realmente" el nuevo Gobierno de Canarias, que estará conformado por los socialistas junto a Nueva Canarias (NC), Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG), creen que las cosas "se pueden mejorar y para eso hace falta cambiar y orientar de otro modo la política de Canarias".

En este sentido, incidió en la importancia de que se invistiera a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central para poder tener Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que matizó que con una prórroga dejan de venir, aseguró, "cientos de millones de euros".

Asimismo, matizó que "algo falla si se te quedan 500 millones" de euros por gastar en un área y en otra falta, por lo que apostó por un reajuste, así como por reorientar los recursos a través de los impuestos, puntualizando que a la hora de desgravar se sea "mucho más justo".

Torres indicó que solamente aprobándose los PGE para el año 2020, Canarias recibiría unos 240 millones de euros, de ahí que resaltó la importancia de que se tenga investido un presidente en España y unos PGE. En relación con ello, dijo que "nunca" entendió como el anterior Gobierno de Canarias decía que "era mejor tener un presupuesto prorrogado. Eso no es así, con un presupuesto prorrogado nunca puedes gastarte lo que está en la inversión", a lo que añadió que además "algunas partidas no pasan al presupuesto del año siguiente".

Por ello, solicitó la abstención además de PP y Ciudadanos (Cs), de CC, del que dijo "no" ha entendido sus procedimiento partidarios y políticos en el último año, a los que invitó a "olvidarse" del Gobierno central y creen en el archipiélago.

NUEVO GOBIERNO

En cuanto a los integrantes del nuevo gobierno, Torres admitió que ha tenido poco tiempo para pensar y está en una "contrarreloj", ya que el miércoles, 17 de julio, prevé anunciar los nombres de los que serán los próximos consejeros del Ejecutivo regional en el que afirmó puede haber algún independiente aunque, subrayó, que todos tendrán una trayectoria con gestión.

De todos modos, Torres ha reconocido que entre las personas que baraja para ser consejeros hay alguna que le "encantaría que estuviera en el equipo" pero que le "ha traslado que ahora mismo sería imposible", agregando que "en algún caso hay alguna dificultad".

Por último, señaló que la persona que se encargue de Obras Públicas, que es una de las "grandes áreas, con muchísimas expectativas" por parte de los ciudadanos, tiene que ser "valiente" por la situación que prevé que se encuentre en cuanto a certificaciones de obras en Canarias, entre otras cuestiones.