El presidente de Canarias dice que están en "colapso absoluto" de recursos para atender a menores migrantes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este martes que la comunidad autónoma está en "colapso absoluto" de ONG y recursos para atender a los menores no acompañados que han llegado al archipiélago a bordo de pateras y que actualmente ascienden a casi 4.800.

"Ahora mismo tenemos una situación de colapso absoluto de las ONG y de los recursos para poder atender a niños y niñas", apostilló para reclamar una vez más al Gobierno de España en funciones un mando único político que, reconoció, en la anterior crisis migratoria de 2006 "ayudó mucho a poder coordinar la respuesta y en materia de menores, que fueron muchos menos los que llegaron a Canarias en aquellos momentos, pues la situación era más llevadera".

Además Clavijo ha incidido, durante una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser recogido por Europa Press, que es necesario abordar una modificación de la ley del menor, ya que en su momento fue creada para "situaciones extraordinarias de la retirada de la tutela a unos padres por desatender al menor", por lo que consideró que en el caso de la migración, que es "competencia del Estado exclusiva", lo que tiene que prevalecer es el derecho del menor porque manifestó que lo que tienen las comunidades autónomas, en este caso Canarias, es la "tutela judicial efectiva de esos 4.800" menores.

Sin embargo, subrayó que "no" está concebida para eso, de ahí su insistencia de que tiene que modificarse para que el Estado lo asuma y puedan distribuirse por el territorio nacional para que Canarias "no" tenga que soportar "esa carga, entre otras cosas porque no" se puede garantizar que se atienda "bien" a esos menores.

"NO NOTO ESA FALTA DE SOLIDARIDAD"

En cuanto a las comunidades autónomas y el reparto de los migrantes que llegan al archipiélago, Clavijo ha asegurado que ha tenido contacto telefónico con algunos presidentes regionales y con otros lo ha mantenido a través de WhatsApp, para agregar que él "no" ha percibido falta de solidaridad pero reconoce que le han trasladado quejas por la "falta de información" por parte del Gobierno central y porque solicitaban celebrar una comisión sectorial para exponer lo que cada uno puede asumir y reclamar los fondos porque "detrás tiene que haber una financiación".

"Yo no noto esa falta de solidaridad, es decir, todos al final, de alguna manera, dicen oye que mal lo estás pasando Fernando, cómo va la cosa, lo que si en este caso me transmitían y se quejaban era de la falta de información", dijo.

De todos modos, Clavijo señaló que los 347 menores que se han pactado con las comunidades para trasladarlos a península "es absolutamente insuficiente", de ahí la insistencia porque se aborde una modificación legislativa para que la distribución de los menores no acompañados se puede hacer entorno a "criterios de territorio, de producto interior bruto de la comunidad autónoma, de población" para que puedan estar entendidos "de manera adecuada porque no" hay que olvidar que se les tiene que "enseñar el idioma, hay que escolarizarlo, hay que atenderlos, hay que garantizar, son menores las 24 horas del día".

ESCRIVÁ "MUY SENSIBLE"

Por último, al ser cuestionado por si el Gobierno de España está atendiendo las peticiones de Canarias en materia migratoria, apuntó que el ministro José Luis Escrivá "se ha mostrado muy sensible" y en materia de adultos, "a pesar de que hacen falta recursos, Policía Nacional, Guardia Civil, ahora mismo se está con las pruebas hoy para determinar la edad de esos menores".

Por contra, matizó, con la ministra Ione Bellarra "no" se ha podido "ni hablar, que sería quien le compete un poco atender y colaborar en la atención de estos menores no acompañados", de ahí que expuso que echan "de menos esa ausencia de ese mando único en el Gobierno de España porque podría coordinar a todos los ministerios".

Sobre el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, admitió que tuvieron al principio sus diferencias, si bien ahora afirmó que están "colaborando estrechamente". En este sentido, avanzó que este martes se abrían los pliegos para la empresa que puede hacer la destrucción de los cayucos.

"Creo que después de todo esto el Gobierno de España ha reaccionado. Queda el tema de los menores que me consta que dentro del seno del gobierno entienden y comparten nuestra solicitud y vamos a ver si lo podemos resolver en la próxima semana", concluyó.