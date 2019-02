El presidente de Canarias incide en que los datos de sanidad "avalan la sensible mejoría" desde que llegó Baltar

Publicado 05/02/2019 14:30:50 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha incidido este martes en que los datos de sanidad "avalan la sensible mejoría" desde que llegó el nuevo equipo del consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, al Servicio Canario de Salud (SCS).

De este modo, Clavijo defendió durante la sesión de control en el Parlamento de Canarias la gestión de Baltar y su equipo, así como su procedencia desde la sanidad pública tras ser preguntando por el Grupo Socialista sobre los pasos a dar desde el SCS para revertir los indicadores que colocan a las islas a la cola del Estado.

En relación con ello, Clavijo citó algunos de los datos que se han publicado sobre lo conseguido en la gestión sanitaria desde que llegó Baltar a la Consejería, indicando la reducción en un 14 por ciento de las listas de espera, algo que dijo "es una realidad", o la disminución en más 4.000 pacientes la lista de la espera para una intervención, a lo que agregó que Canarias es la "quinta comunidad que destina más recursos" a la sanidad pública. "Son datos objetivos", apuntilló.

Además, reconoció el "inmenso esfuerzo" que realizan los trabajadores de la sanidad pública en el archipiélago, a los que aseguró el Gobierno canario "no" les está "racaneando nada" y a los que afirmó se les seguirá "reconociendo derechos en la medida" que puedan utilizar el superávit.

"HA FRACASADO"

Sin embargo, el diputado del Grupo Socialista Gustavo Matos reprochó a Clavijo que su gobierno "ha fracasado" en la sanidad pública, algo que aseguró se lo han dicho al presidente canario los profesionales, los usuarios, las mareas blancas. "Seguimos a la cola de todos los indicadores (...) y aquí no hay Pedro Sánchez, Ábalos, aquí Madrid no nos roba", espetó.

Matos, añadió, que gracias a los profesionales persiste la sanidad pública en el archipiélago y acusó al Gobierno que lidera Clavijo de interesarse "más" por las carreteras, que por los ciudadanos.

PLAN DE CRONICIDAD PARA ENFERMOS DE MÁS DE 85 AÑOS

Por otro lado, Clavijo ha asegurado que Canarias tiene un plan de cronicidad para enfermos mayores de 85 años desde el año 2015, después de ser cuestionado por el presidente del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Asier Antona, por la existencia del mismo.

En relación con ello, el presidente de Canarias indicó que de las 41 iniciativas que recoge dicho plan, se han puesto en marcha 35. Además recordó que se ha firmado un plan de infraestructuras de 160 millones de euros con los cabildos o se ha incrementado la concertación.

De todas formas, admitió que si no hay camas sociosanitarias, las enfermedades se cronifican, conllevando que los mayores tengan que estar en hospitales. Si bien, afirmó que se trata de una "realidad" que ven y que "no" la van a ocultar, al tiempo que dijo que es una situación que "no" se va a "solucionar de la noche a la mañana".

Aún así, agregó Clavijo, "se está haciendo un balance positivo" y se está apostando por la atención sociosanitaria a domicilio y por la Atención Primaria "para que un catarro no se convierta en una neumonía". Por ello, agradeció a Antona que "tienda la mano" pero le pidió no hacer "demagogia" con este asunto.

Antona, por su parte, consideró que Canarias tiene una "crisis sociosanitaria" porque en las islas, apuntó, hay más de 310.000 canarios con más de 85 años y, a modo de ejemplo, dijo que "tan solo se llega a un 3 por ciento" de los ancianos en ayuda a domicilio.