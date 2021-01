El presidente de Canarias respecta la decisión de Sandra Domínguez pero la invita a reflexionar

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado este viernes respetuoso con la decisión de la diputada Sandra Domínguez, que ha decidido dejar Nueva Canarias (NC), siendo este uno de los partidos que sustenta el Gobierno regional junto al PSOE, ASG y Podemos.

"Es una decisión de carácter personal. He leído y he escuchado la intervención de NC y como presidente del Gobierno, respetando toda decisión que se tome, sí me gustaría lanzar un mensaje a Sandra Domínguez para que ante la decisión tomada reflexione estos días, este fin de semana", apostilló en declaraciones a los periodistas al ser cuestionado por ello.

De todos modos, indicó que el que haya salido del grupo de NC, "no significa que deje de apoyar al Gobierno", ya que hasta ahora lo ha apoyado en los "grandes asuntos", a un Gobierno "progresista, que ha hecho historia en Canarias", de lo que afirmó ha sido partícipe Domínguez. Por ello, la invitó a reflexionar, considerando que es una decisión que puede "ser revertida".

Asimismo, apuntó que "no sería bueno para la política que situaciones de otras administraciones afecten a otras distintas". Torres dijo que han compartido algunas conversaciones con ella en relación al expediente de La Oliva Beach pero indicó que "no" la ha llamado.