El presidente canario cree que Yolanda Díaz falta "a las formas" reuniéndose en Bruselas con Puigdemont

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, considera que la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha faltado "a las formas y al procedimiento" del proceso de investidura acudiendo a Bruselas a reunirse con el líder de Junts y expresidente catalán, Carles Puigdemont.

"Creo que estamos corriendo demasiado. Nosotros somos muy respetuosos con los procesos. Su Majestad el Rey le ha encargado a un candidato que forme gobierno y no entendemos algunas posturas como la de Yolanda Díaz yéndose a Bruselas, faltándole a las formas y al procedimiento", sentenció Clavijo.

El presidente regional considera que hay que esperar a ver "si es factible o no es factible" y si hay o no un presidente: "Y, si no, se abrirá un nuevo periodo", razonó en declaraciones a los medios tras reunirse en Madrid con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá.

Así, dijo que CC estará "donde ha estado siempre", que es en "la defensa de los intereses de Canarias" y remarcó que acciones como esas "contribuyen al ruido". "Tenemos que ser muy respetuosos con las formas", agregó.

POR LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Preguntando por si CC pretende plantear un nuevo encaje de Canarias como Estado libre asociado, Clavijo negó que la discusión sobre el encaje de las regiones que han tenido en el partido tenga que ver con eso, sino con una "reforma de la Constitución" que debe dar a Canarias un "anclaje específico como lo tiene en el tratado de funcionamiento de la Unión Europea".

"No queremos que haya comunidades autónomas de primera ni de segunda, ni la constitución es un chicle. Hay un Tribunal Constitucional y tiene que haber una doctrina que, de alguna manera, no genere agravios entre unos y otros". "Estamos en una democracia madura y quizás es el momento de hablar y de articular la vía del artículo 92 de la Constitución, pero siempre dentro del seno de la Constitución y, por supuesto, defendiendo la singularidad canaria que la propia Unión Europea nos reconoce", concluyó.