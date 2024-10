Presidente canario dice estar en desacuerdo con campos de refugiados pero es "resultado del pacto migratorio" de la UE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este miércoles que está en desacuerdo con crear campos de refugiados para inmigrantes en Europa, si bien consideró que esta propuesta es el resultado del pacto migratorio que salió adelante en la anterior legislatura de la Unión Europea (UE).

"No estamos de acuerdo en que se establezca ningún campamento de refugiados pero eso es algo que no nos debe extrañar, que la Unión Europea esté transitando por ese camino, porque es el resultado del pacto migratorio", apuntilló en declaraciones a los periodistas antes de participar en una conferencia del Canarias7.

Clavijo ha matizado que desde su partido, Coalición Canaria (CC), se denunció y se dijo que estaban en contra de dicho pacto migratorio, ya que en el mismo "se hablaba de que los países que no querían acoger a migrantes pagaban 20.000 euros por migrante" y que se atendiese en otro sitio.

Por ello, consideró que lo que hace ahora la presidenta de la UE, Ursula Von der Leyen, "es transitar" por ese pacto migratorio que, recordó, "se aprobó con los votos favorables del PSOE", de ahí que solicitara "ser un poquito más coherente y respetuoso con la verdad de lo que han hecho otros".

Clavijo ha matizado que en el caso de Gobierno canario actual están "en contra" porque "al menos" en materia de menores de inmigrantes lo que "ha querido hacer Europa y España" con Canarias es dejar el archipiélago "como campamento de refugiados, dejando a los niños aquí" y apuntilló es por lo que llevan "más de un año peleando" desde el Ejecutivo regional.

Asimismo consideró que se debe ser consciente de que son personas que "huyen del hambre, de la miseria y de la muerte y que tienen que tener una atención digna". De todas formas, dijo que "no" se puede ver "solo una parte", sino "en conjunto y Europa en su política migratoria, en sus programas de cooperación, en la retirada de la misión del Sahel", hace que se esté "viviendo las consecuencias de que Europa no está mirando al continente africano ni se está preocupando, ni ejerciendo la responsabilidad que históricamente tiene".

"Si no hay cooperación, si no hay política de frontera, si no hay política migratoria o la política migratoria que quiere Europa el mensaje que está dando es, oiga los países ricos que paguen y sáquenmelos de aquí, pues yo creo que es un mensaje bastante confuso. No nos confundamos, no va a haber ni muro ni mar que pueda impedir que la gente busque un futuro mejor, lo que habrá es más muerte y más mafia", apuntilló.

En relación a la atención a los menores migrantes, Clavijo matizó que en el caso de Canarias el Ejecutivo regional tiene "en todo momento" externalizada la atención porque está "concertado con las distintas ONG".

De todas formas, indicó que en este marco el Gobierno canario está analizando el artículo 35.2 de la ley de libre circulación de extranjeros que establece que las comunidades autónomas con menores pueden conveniar con los estados miembros de origen.

En este sentido expuso, a modo de ejemplo, que si hay menores migrantes marroquíes, se puede "conveniar con Marruecos la posibilidad de que sean atendidos en el entorno familiar con el interés superior del menor siempre garantizado".

Respecto a la llegada de personas de nacionalidad pasquitaníes en alguna de las últimas pateras que han arribado a Canarias, apuntó que "es evidente que todo Oriente Medio y todo ese entorno tiene una alta conflictividad y las mafias al final acaban sacando".

Añadió que esto es uno de los asuntos que se le ha reclamado al Gobierno de España "en repetidas ocasiones", sobre todo al Ministerio de Interior, "porque al final no" se tiene información y se "genera ciertas dudas".

ESPERA UNA RESPUESTA ESTA SEMANA

Por otro lado, cuestionado si hay fecha para que Gobierno central y PP vuelvan a sentarse para avanzar en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, Clavijo matizó que esta semana le "tienen que contestar tanto el Partido Popular como el Gobierno de España" en relación al nuevo documento enviado por el Ejecutivo canario.

Sí que ha hablado con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que les trasladó, dijo, que el planteamiento que se ha hecho desde Canarias "le parece razonable y quiere explorarlo, tiene que contestar a los efectos" de que se sienten y determinar.

De todos modos, apuntó que desde el Gobierno canario se continúa explorando todas las posibilidades por el "interés superior del menor" para se pueda reconducir la situación, sobre todo, de que el Estado "no puede estar ausente" de esto, sino que "tiene que estar implicado porque tiene una responsabilidad y unas obligaciones que emanan de la Constitución".