Prohens, sobre la propuesta de la UE de centros de migrantes en terceros países: "Hay que estudiar todo"

La presidenta de Baleares dice que su red de acogida está "al límite" y no pueden acoger a más menores migrantes en condiciones de "dignidad"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, se ha mostrado este miércoles abierta a analizar la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de abrir centros para migrantes en terceros países siguiendo el modelo auspiciado por Italia.

"Hay que estudiar todo", ha comentado a los periodistas antes de intervenir en un foro de territorios extrapeninsulares junto a Canarias, Ceuta y Melilla organizado por Prensa Ibérica, subrayando que ya hay "varios pronunciamientos" desde la UE para que España "pida ayuda" y se activen todos los mecanismos económicos y legales.

Ha dicho también que se ha conseguido que se entienda que España es la "frontera sur" de Europa y que "el drama de la inmigración irregular debería ser una política europea con implicación de políticas y de recursos europeos".

"Lo que está claro es que no podemos seguir así como está. Lo que está claro es que no es política de inmigración válida hablar solo de reparto entre comunidades o mandar incluso, como pasa en diferentes regiones, con nocturnidad, con alevosía, este reparto de inmigrantes", ha destacado.

Prohens ha insistido en que se habla de "vidas humanas" y en el caso de los menores no acompañados incluso hay que hablar en "términos de dignidad", algo que no se cumple cuando en el caso de Baleares, por ejemplo, su red de acogida está al 850% de su capacidad.

En esa línea ha apuntado que las cifras de migrantes de Canarias "no tienen comparación con ninguna otra región europea" y ante esta situación solo cabe solidarizarse desde el resto de España, sin obviar que "lo que está pasando en Canarias está empezando a pasar en otras regiones" con un crecimiento de la inmigración irregular "de verdad que es muy preocupante".

Así, ha relatado que Baleares presenta "las peores cifras" de su historia en cuanto a la llegada de migrantes irregulares, con más de 3.400 este año, debido a "una nueva vía consolidada" que se ha abierto vía Argelia, lo que supone un 50% más que el año pasado en estas mismas fechas, y con más de 400 menores no acompañados.

"Las Islas Canarias están desbordadas, somos plenamente conscientes, pero en las Islas Baleares estamos al límite. No podemos acoger ningún menor más en condiciones de dignidad porque esto no va o no debería ir de reparto, porque esto no va o no debería ir de solidaridad, esto va de capacidad", ha comentado.

EXIGE MÁS "IMPLICACIÓN" AL GOBIERNO CENTRAL

Prohens ha puesto como ejemplo que el Consell de Formentera ya dedica el 25% de su presupuesto a los menores y ha recordado que la Fiscalía del Menor ya tuvo un "pronunciamiento muy claro" reclamando la "implicación" del Gobierno de España y "diciendo claramente que no se puede desvincular los menores no acompañados del fenómeno de la inmigración irregular, que es competencia única y exclusiva del Gobierno de España".

Por ello ha incidido en que "más allá de hablar de reparto, más allá de intentar enfrentar unas comunidades con las otras, haya de verdad un cambio estratégico en la política internacional, en la política migratoria".

En ese sentido ha pedido al Gobierno central "que deje de mirar hacia otro lado" y no deje "solos" a los ciudadanos de las comunidades autónomas "ante este drama humanitario y ante el fenómeno de la inmigración irregular".

En el caso concreto de Baleares ha indicado que "la reclamación es muy clara" pues el "cambio" de las relaciones con Argelia ha hecho que sea Baleares "el territorio más perjudicado por este golpe de timón todavía sin explicación que se dio hace unos años desde el Gobierno de España" y que ha consolidado esta ruta migratoria.

"Hay que actuar en origen, hay que luchar contra las mafias, hay que mandar recursos a las comunidades autónomas y hay que ejercer de una vez por todas una competencia que es propia del Gobierno de España, que es la competencia de inmigración", ha apuntado.