El presidente canario dice que el PSOE y PP canarios "no pintan nada" en las decisiones nacionales de sus partidos

Actualizado 28/02/2011 11:58:39 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias y líder de Coalición Canaria, Paulino Rivero, aseveró este lunes que tanto el PSOE como el PP canarios "no pintan nada" en las decisiones que toman sus partidos en el ámbito nacional y que, por tanto, para Canarias es más necesario que nunca la fortaleza de los nacionalistas canarios.

"Ambos tienen una posición de tremenda debilidad; no pintan nada", comentó Rivero en una entrevista en Canarias Radio la Autonómica.

Además, el presidente canario confía en "gobernar solo" tras las próximas elecciones autonómicas, sin necesidad del apoyo de ninguno de los partidos nacionales.

De hecho, explicó: "No me he enterado de que gobernamos sólos [desde que el PP abandonó la alianza de Gobierno]. ¿Qué contratiempos hemos tenido en estos 8 meses?". Por ello confía en tener la confianza de los canarios para gobernar en solitario.

En lo que a alianzas electorales se refiere, Rivero explicó que tras el acuerdo con el CCN espera cerrar el tradicional con el Partido Nacionalista Canario (PNC) y "no hay previstos más contactos" con otros partidos, descartando un eventual acercamiento, con el que muchas veces se especula, a la Nueva Canarias de Román Rodríguez.

El que será de nuevo candidato de CC al Ejecutivo autonómico reiteró su apuesta porque Canarias "saldrá en 2011 de la crisis y antes que España", trayendo "no uno, sino dos y tres millones de turistas más que en 2010".

Rivero no quiso entrar a valorar las palabras de los últimos días de Tomás Padrón, que ha abandonado recientemente la política y su liderazgo en la Agrupación Herreña Independiente (AHI), criticando entre otras cosas el "centralismo" del actual Gobierno y sólo ha destacado que ha sido una figura política "importante".