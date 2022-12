El presidente de Fuerteventura cesa a los cargos de CC en el grupo de gobierno por "pérdida total de la confianza"

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, ha informado este martes su decisión de cesar a los cargos de CC que estaban en el grupo de gobierno de la institución insular por "una pérdida total de la confianza".

Esto ha motivado que el consejero Juan Nicolás Cabrera se haga cargo del Área de Economía y Hacienda, de tal forma que asumirá la responsabilidad de "dar la máxima celeridad a los presupuestos 2023, que están ya a punto para su tramitación", dijo Lloret en rueda de prensa.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura ha explicado que esta decisión la ha adoptado después de que durante el consejo de gobierno de 12 de diciembre los consejeros de CC "optaran por votar en contra del expediente de adquisición de las Fincas Las Cerquitas para su incorporación al Plan Parcial de la Isla".

Lloret agregó que llevan trabajando en dicho expediente "más de un año" todos los socios de gobierno y "tenía todos los informes favorables", por lo que para Lloret esta actitud responde a una "estrategia política, partidista y de desgaste que, como responsable de la isla de Fuerteventura y como presidente del Consejo de Gobierno Insular, no" puede tolerar porque "se ponen en riesgo los intereses de la población" de la isla.

Asimismo agregó que esta situación se suma al retraso "de casi de un mes" que supuso la firma de la solicitud del informe de capacidad financiera "necesario para el avance de los expedientes de mantenimiento de carreteras de la isla", firma que matizó "dependía de forma directa de la, hasta hoy, vicepresidenta primera, Lola García, del Grupo CC".

Lloret ha comparado esta situación con la licitación de contratos vinculados al Complejo Ambiental de Zurita, cuya tramitación dependía del Área de Infraestructuras, a cargo del propio presidente de Fuerteventura, y que "no se tardó ni un día en firmar para darle la mayor celeridad".

Para Lloret la actitud de CC, tanto al respecto de los expedientes de carreteras como en el tratado en el día de ayer, "lo que ha pesado son las estrategias de desgaste político y de bloquear la acción del presidente, no la de gestionar las áreas delegadas". Añadió que adoptar esta actitud cuando se está "casi al final del camino, no es de recibo, ni es serio, ni es propio de quien forma parte del gobierno, pues se ponen en juego los intereses de los majoreros, algo que no solo es una deslealtad al pacto, sino una irresponsabilidad total".

Finalmente ha admitido que estas decisiones "no son fáciles y, en lo personal, no son agradables" pero señaló que "cuando se está en la responsabilidad de hacer lo mejor para el gobierno de Fuerteventura y se ponen en juego los intereses de la isla, hay que tomarlas".

Tras esta decisión, la configuración del Grupo de Gobierno se mantiene con el apoyo del PP tras, asegurar Sergio Lloret que después de hablar con el portavoz del Partido Popular, Claudio Gutiérrez, el mismo le manifestó la voluntad de mantenerlo.

"Nuestra intención es mantener un rumbo firme, con claridad y transparencia, escuchando todas las opiniones e ir negociando puntualmente cada decisión que sea necesario para sacar adelante los acuerdos, con un gobierno leal y transparente. Esto es una institución pública y debe estar por encima de cualquier diferencia personal, política o partidista", concluyó.