El presidente del PP canario se reunió por un periodista con el 'mediador', que le avisó de maniobras en su contra

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Canarias y candidato a la presidencia de las islas, Manuel Domínguez, ha admitido este miércoles que conoció hace algo más de un año y a través de un periodista al intermediario de la trama de corrupción conocida como 'caso mediador', Antonio Navarro Tacoronte, que le quiso informar de maniobras en su contra.

Esta presunta operación en su contra y del propio municipio de Los Realejos, del que en ese momento Domínguez era alcalde, provenían de "alguien" sin determinar del Cabildo insular de Tenerife. Navarro Tacoronte añadió también al relato narrador al popular comentarios sobre que existía un caso de corrupción que "iba a salpicar a todos lados".

Domínguez ha asegurado en declaraciones a los periodistas desde el Parlamento de Canarias, donde se celebra el debate del estado de la nacionalidad canaria, que le dio la credibilidad justa que se le puede dar a unas afirmaciones vertidas durante el transcurso de "un café".

"Quedé con un periodista local que vino acompañado por otro señor que resulta ser este señor, el señor Navarro [el 'mediador'], que no recordaba ni cómo se llamaba, y me dijo: cuidado porque hay un señor desde el Cabildo de Tenerife que va a reventar a Los Realejos", relató el popular.

"Y hay un caso tan grande que va a salpicar a todos lados", ha relatado Domínguez. "Yo escuché aquella conversación" y "le di la credibilidad que ustedes entenderán se le puede dar a una conversación de un café", ha explicado.

"No le di mayor credibilidad, porque al final cuando uno lleva unos años en esto son muchas las personas que te pueden decir: ten cuidado con esto o con esto otro", mantuvo.

Así ha explicado este contacto el presidente de los populares canarios después de que el conocido como 'mediador' haya explicado en dos entrevistas en medios de comunicación locales --Canal 10 TV y Xanadú Radio- que se había reunido en varias ocasiones con Domínguez en el exterior del Parlamento para contarle detalles de lo que estaba ocurriendo en el Cabildo insular.

En el transcurso de estas entrevistas, el 'mediador' hace mención a presuntas gestiones realizadas desde 2015 con representantes políticos actuales o recientes de un amplio número de consistorios de Tenerife como La Laguna, Guía de Isora, Arona, Güimar o Los Realejos, sembrando dudas sobre alcaldes y concejales de diferentes áreas, aunque sin concretar excesivos detalles sobre las presuntas irregularidades.

La secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, ha expuesto ante los medios las declaraciones del 'mediador' sobre Domínguez, aunque queriendo luego mostrar sus dudas sobre la veracidad de lo expuesto sobre el líder popular y su conocimiento de detalles de la trama.

FIERRO PIDE AL PP QUE APRENDA A NO DAR POR BUENO LO QUE DICE EL MEDIADOR

"Hemos conocido a través de los medios de comunicación que, según el 'mediador', el candidato del PP a la Presidencia de Canarias tenía conocimiento de los hechos que se han relatado estos días y lo que pedimos es lo que nos autoexigimos, que es partir de la inocencia que pedimos para los hechos relatados frente a nuestro candidato [el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, del que el 'mediador' mantiene que estaba al tanto de la trama]", dijo Fierro.

En declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria de Organización del PSOE canario reiteró que hay que partir de la inocencia para afrontar "cada una de estas nuevas noticias que cada día están saliendo por parte del llamado mediador".

"Ha dicho que el candidato del PP conocía los hechos que han salido a la luz y, por lo tanto, solicitamos al PP que trate este asunto como lo hemos hecho nosotros, basándonos siempre en la presunción de inocencia", incidió.

Aquí, abogó por poner en cuestión la afirmaciones de una persona que ha sido condenada por varias causas. "Por lo tanto, [Domínguez] tiene que tener la cautela y el derecho a la duda que estamos solicitando para nosotros mismos", concluyó.

DOMÍNGUEZ PREFIERE QUE SEA "MENTIRA" QUE ALGUIEN BUSQUE DESTRUIRLE

Domínguez, por su parte, consideró que el 'mediador' "no ha dicho nada" en su contra: "el hecho de que se haya visto conmigo no implica ninguna cuestión como para querellarme, lo que ha dicho de que alguien quería destruirme sí y me gustaría saber quién quería destruirme".

En todo caso, el presidente de los populares canarios prefiere creer que esa presunta conspiración en su contra "sea mentira". "Sigo sin creerme que alguien quiera destruirme [...] deseo que sea mentira", concluyó advirtiendo que esta manera de querer involucrarle en el relato sea más bien una manera de intentar encender el "ventilador" para esconder lo realmente irregular.