La producción industrial en Canarias sube un 8,7% en septiembre, 4,2 puntos más que la media nacional

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) en Canarias ha crecido un 8,7% interanual el pasado mes de septiembre, 4,2 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 4,5%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Canarias y encadena tres meses de crecimiento.

El índice fue positivo en todas las comunidades autónomas con Castilla y León (+17%), Andalucía (+11,2%) y Canarias (+8,7%) con tasas interanuales más grandes, excepto en Comunitat Valenciana en donde el índice cayó un 3,3% y en País Vasco con una disminución del 2,8%.

En lo que va de año la producción industrial en Canarias ha subido un 0,2%, frente a un incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 15,6% con un descenso del 10,6%en el caso de los duraderos y un 16,9% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 13,5%;, los bienes intermedios anotaron un 1,6% más y los de la energía, un 3,3% más.

