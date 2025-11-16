Profesionales sanitarios del Hospital de La Candelaria refuerzan su formación en prevención y control de infecciones - HOSPITAL DE LA CANDELARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (CHUNSC), a través de las XXIII Sesiones de Actualización en Enfermedades Infecciosas, ha reunido esta semana a un centenar de profesionales de distintas áreas para profundizar en las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS), un "desafío creciente".

Las IRAS, destaca el complejo hospitalario en una nota, representan un "desafío creciente" para los hospitales, ya que incrementan la morbi-mortalidad, prolongan la estancia hospitalaria, generan ingresos repetidos y elevan el consumo de recursos diagnósticos y terapéuticos, con importantes costes personales, familiares y sociales.

Organizadas por la Comisión de Infecciones y Profilaxis Antibiótica y la Unidad de Gestión del Conocimiento del complejo hospitalario, estas sesiones cumplen más de veinte años buscando ser foro de intercambio de buenas prácticas y refuerzo de protocolos profesionales para la prevención y control de infecciones.

VIGILANCIA Y DIAGNÓSTICO

El programa ha incluido la intervención de hasta dieciséis especialistas, que abordan temas como vigilancia, diagnóstico y manejo de infecciones multirresistentes (IMR) en plantas de hospitalización y unidades especializadas.

La edición de 2025 ha contado con la colaboración de la Asociación Canaria de Enfermedades Infecciosas (ACEI) y ha tratado de poner en valor el uso del Sistema de Vigilancia de la Infección Relacionada con la Asistencia Sanitaria en Canarias (SVINCAN), herramienta "clave" para la mejora continua de la seguridad del paciente desde 2013, dependientes de las unidades de Medicina Preventiva.

Entre sus objetivos se encuentran reducir la incidencia de IRAS, optimizar la utilización de antimicrobianos, y minimizar el impacto clínico negativo de las infecciones, especialmente las causadas por los microorganismos más resistentes.

SOBRE EL ENCUENTRO

La jornada inaugural contó con la intervención de Marcelino Hayek Peraza, presidente de la Comisión de Infecciones y Profilaxis Antibiótica, y se centró en la prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, abordando la epidemiología, la importancia del lavado de manos y los aspectos microbiológicos y farmacológicos clave para el control de estas infecciones.

La segunda sesión se dedicó al manejo de las IRAS en plantas de hospitalización, destacando la coordinación entre servicios, la actuación de enfermería, la atención en Pediatría y el abordaje de pacientes pluripatológicos en diferentes unidades hospitalarias.

La última jornada se centró, por su parte, en la prevención de infecciones asociadas a prótesis y dispositivos médicos, así como en estrategias de prevención y control en unidades críticas, como la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI), reanimación postquirúrgica y pacientes inmunodeprimidos. La actividad concluirá con un debate multidisciplinar sobre seguridad y control de infecciones.