El programa Investigadores Visitantes trae este otoño al IAC a nuevo personal investigador

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa Investigadores Visitantes Fundación Occident del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) sigue su curso con la recepción de un nuevo grupo de personal investigador procedente de distintos centros del mundo.

Los investigadores cubrirán un amplio espectro de disciplinas, desde cosmología y astrofísica de partículas hasta física estelar, formación de galaxias y sistemas planetarios. Su presencia y colaboración con el personal investigador del IAC fortalecerá la actividad científica tanto del centro canario como de las personas invitadas y de sus centros de origen, fortaleciendo los lazos existentes y creando redes de investigación en un panorama cada vez más multidisciplinar e internacional.

Así, en este final de año cursarán sus estancias en el IAC Benjamín Grinstein, experto en Cosmología y Astropartículas de la Universidad de California San Diego; Leticia Carigi, investigadora del área de la Vía Láctea y el Grupo Local Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México; Joachim Puls, investigador de Física Estelar e Interestelar del University Observatory Munich; Evanthia Hatziminaoglou, experta en Formación y Evolución de Galaxias de European ALMA Regional Centre.

También Rob Fender, investigador de Física Estelar e Interestelar de la University of Oxford; Marc Pinsonneault, también investigador de Física Estelar e Interestelar de la Ohai State University; Thomas Henning, investigador de Sistemas Planetarios y Sistema Solar del Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg, y Carlos José Díaz Baso, investigador de Física Solar en el Rosseland Centre for Solar Physics - University of Oslo.

El director del IAC, Valentín Martínez Pillet, asegura que "la dimensión internacional de este centro hace que sea polo de atracción para personal investigador de todo el mundo. Algo que forma parte de la idiosincrasia del centro y que se ve fortalecido con programas como el suscrito con Fundación Occident dentro del Programa Severo Ochoa. Estamos realmente encantados de recibir este talento investigador y que nuestros lazos internacionales se fortalezcan gracias a estas visitas".

Desde Fundación Occident, su director Ignacio Gallardo-Bravo Carreras, añade que "nuestro compromiso con la investigación en España se refleja en este programa, que busca fortalecer las capacidades de los equipos locales mediante el intercambio con expertos internacionales de renombre. El IAC, reconocido como un referente global, opera en un entorno único como el de Canarias, ideal para la observación astrofísica, y ha alcanzado estándares de excelencia altamente valorados por los Investigadores Visitantes de Fundación Occident".

Durante su estancia, el personal invitado impartirá seminarios y charlas abiertas a la comunidad científica, en las que compartirán sus conocimientos y los resultados de sus investigaciones. Además, colaborarán estrechamente con los investigadores del IAC en proyectos conjuntos, fomentando así la transferencia de conocimiento y la creación de nuevas redes de colaboración internacional.

COLABORACIÓN Y ANÁLISIS

Es el caso de Evanthia Hatziminaoglou, experta en Formación y Evolución de Galaxias de European ALMA Regional Centre, quien asegura que "esta visita me permite trabajar tranquilamente y durante un largo período de tiempo con mis colaboradores y colaboradoras del IAC, algo que de otro modo hubiera sido imposible. Finalmente podemos analizar nuestros datos de ALMA que son de primera calidad, publicar nuestros resultados e iniciar nuevos proyectos".

Hatziminaoglou expone que "después de un largo período de tareas directivas en mi instituto de origen que me mantuvieron más lejos de lo que hubiera esperado de mi ciencia, ahora también tengo la oportunidad de asistir a muchas charlas científicas y reuniones de grupo, contribuir activamente a estas actividades y sentir la emoción de investigación una vez más".

Al mismo tiempo la investigadora ha organizado las jornadas españolas de ALMA. "Es la primera vez que se celebra un evento de usuarios de ALMA de este tipo en España y es gracias a esta visita que se puede organizar de forma tan eficaz y con la implicación de varios miembros del personal del IAC. En otras palabras, esta es una configuración que fomenta las colaboraciones y genera importantes beneficios tanto para el visitante como para el anfitrión y estoy inmensamente feliz de haber tenido esta oportunidad".

CONOCIMIENTO PROFUNDO Y NOVEDOSO

La experiencia de Leticia Carigi, investigadora del área de la Vía Láctea y el Grupo Local Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, es similar.

"Durante estos meses me he adentrado en temas novedosos gracias al conocimiento profundo y meticuloso de mis colaboradores del IAC. La interrelación con los investigadores y estudiantes ha sido fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que las reuniones en persona fortalecen la creatividad y generan escenarios innovadores, productos de compartir e integrar habilidades de manera grupal", explica Carigi y añade que "esta estancia me ha dado la oportunidad de regresar a mi segunda casa, tanto académica como personal, después de casi una década echándola de menos".

La investigadora procedente de México agradece la colaboración de "Fundación Occident para realizar esta estancia, la cual difícilmente se hubiera concretado a partir de fondos de países que están cruzando por situaciones delicadas, como el país donde radico."

AVANCE CIENTÍFICO

El investigador de Física Estelar e Interestelar del University Observatory Munich, Joachim Puls, también es uno de los beneficiarios de este proyecto y aporta su experiencia en este programa de visitas y explica que "aunque no es la primera visita al IAC en La Laguna, Tenerife, es sin duda una de las más largas pues será de cinco semanas".

El investigador relata que su "colaboración con el IAC comenzó a principios de los años 90, después de que el doctor Artemio Herrero, profesor de la Universidad de La Laguna y actual coordinador de Educación del IAC, y yo hubiéramos terminado nuestras respectivas tesis doctorales en Múnich, Alemania, trabajando en la misma oficina. A partir de entonces, continuamos nuestra colaboración sobre atmósferas y vientos en estrellas masivas y extendí esta colaboración a sus antiguos alumnos, en particular al doctor Sergio Simón Díaz, actualmente líder de un grupo de trabajo propio en el IAC.

Junto con él, sus alumnos Carlos Martínez Sebastián y Alba Casasbuenas Corral, y el doctor Yeisson Martínez Osorio del grupo Isaac-Newton (ING) de La Palma, estamos llevando a cabo un proyecto común en el IAC, sobre la prueba y de los llamados átomos modelo (una representación numérica de los niveles electrónicos y todas las transiciones relacionadas)".

Este trabajo permitirá realizar un diagnóstico preciso del contenido de metales en la superficie de las estrellas masivas (principalmente carbono, nitrógeno, oxígeno y helio), mediante espectroscopia cuantitativa y permitirá formular previsiones sobre la evolución de las estrellas masivas, aún desconocida en muchos detalles importantes.