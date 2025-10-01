El PRUG del Teide acota los rodajes y fija excepciones para pruebas deportivas como la Blue Trail o 'La Vuelta'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, aprobado inicialmente por el Patronato y que se espera entre en vigor a final de año junto al decreto de delegación de competencias, acota y limita los rodajes audiovisuales y fija excepciones para poder albergar pruebas deportivas.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha apuntado en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno que todo queda ahora regulado con una autorización previa que recoge limitaciones, zonas y duración, entre otras cosas, con prohibición de drones incluida.

El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, ha precisado que el régimen de autorización es "muy exigente" y por tanto se garantiza que el impacto medioambiental "se neutraliza", y en el caso de las pruebas deportivas, se admite como 'excepcionalidad' el paso de 'La Vuelta, la 'Tenerife Blue Trail' y el 'Desafío Tenerife Teide 360º'.

Sobre las críticas de algunas plataformas ecologistas al nuevo PRUG ha comentado que el plan "es el mismo" que el de la pasada legislatura, que ya contó con un proceso de participación ciudadana, con la salvedad de que ahora se han incorporado las alegaciones que quedaron en una "gaveta" caso de apicultores, senderistas, guías de montaña y los sectores deportivo y audiovisual.

"No estamos ante un nuevo PRUG, estamos ante el Plan Rector de Uso y Gestión que comenzó el anterior mandato y que culminamos con valentía y con coraje en este mandato a través del consenso, el diálogo y la escucha de lo que tenían que decir los colectivos que hacían un uso tradicional del parque o otros usos alternativos", ha detallado.

En esa línea ha dicho que en la pasada legislatura se optaba por que el parque estuviera "blindado" para los investigadores, un planteamiento que no era "válido" para el actual grupo de gobierno de ahí que se opte ahora por una "excepción" para ordenar las visitas de los turistas y "atender las demandas de los tinerfeños que tienen que sentir como algo propio el parque".

Dávila ha comentado que el 88% de los visitantes del parque son turistas y en cuanto se apruebe el plan de movilidad, ha señalado que solo se podrá acceder en guaguas lanzadera en las 'horas punta', si bien se permitirá el libre tránsito en vehículo privado con reserva del aparcamiento.