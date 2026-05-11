El PSOE acusa a Rosa Dávila de alimentar "el miedo" con un "espectáculo mediático" en torno a 'Mv Hondius'

La secretaria general del PSOE en Tenerife, Tamara Raya - PSOE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha acusado este lunes a Rosa Dávila y Coalición Canaria de haber dedicado los últimos días a "alimentar el miedo, la confrontación política y la alarma social" en torno a la llegada a Tenerife del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en lugar de trasladar confianza en los expertos y serenidad institucional a la ciudadanía.

En una nota de prensa, Raya ha considerado "muy grave e irresponsable" que la presidenta del Cabildo haya acusado al Gobierno de España de actuar con "imposición", "soberbia" o "descoordinación" pese a existir una comunicación oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitando formalmente la colaboración de España y de Canarias para gestionar el operativo bajo protocolos sanitarios internacionales.

"La OMS ha sido clara. Ha pedido cooperación, rigor sanitario y aplicación del Reglamento Sanitario Internacional. Lo que no puede hacer una responsable pública es dedicar un fin de semana entero a generar miedo, incertidumbre y confrontación política mientras sanitarios, expertos epidemiológicos y equipos de emergencia trabajaban para garantizar la seguridad de la población", ha afirmado.

La dirigente socialista ha lamentado especialmente las declaraciones ofrecidas este lunes por la presidenta insular Rosa Dávila, asegurando que "cada día que pasa pone más en riesgo a la población de Tenerife" e insinuando que el brote "se va a seguir expandiendo", al entender que "ese tipo de mensajes solo contribuyen a aumentar la alarma social y contradicen el trabajo de los expertos que están coordinando el operativo".

"Si el dispositivo se ha desarrollado bajo control sanitario y siguiendo protocolos internacionales estrictos es precisamente gracias al trabajo de los profesionales y no al ruido político generado por Coalición Canaria durante todo el fin de semana", ha advertido Raya.

Ha recordado que el propio ministro Ángel Víctor Torres ha explicado públicamente que el Gobierno de Canarias estuvo "informado y en contacto permanente" con el Ejecutivo central y el Ministerio de Sanidad durante toda la gestión de la crisis. "Resulta difícil escuchar ahora a Rosa Dávila acusar a otros de convertir Tenerife en un plató cuando Coalición Canaria ha pasado todo el fin de semana recorriendo medios de comunicación, ruedas de prensa y declaraciones públicas alimentando la alarma social y difundiendo mensajes irresponsables", ha añadido.

La secretaria general del PSOE de Tenerife se preguntó además "qué ha aportado exactamente Coalición Canaria a la gestión de esta crisis aparte de confrontación política, ruido mediático y miedo".

"Mientras sanitarios, epidemiólogos y equipos técnicos trabajaban para desarrollar un operativo seguro y controlado, Coalición Canaria eligió convertir una emergencia sanitaria internacional en una campaña permanente de victimismo institucional y confrontación política", ha lamentado la dirigente socialista, que ha acusado a Coalición Canaria de alimentar el "miedo, ruido político y mensajes alarmistas" durante esta crisis.