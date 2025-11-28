El PSOE afea al PP el no pensar en el "beneficio" de la ciudadanía canaria tras su rechazo a la senda de la estabilidad

El PSOE canario afea al PP no pensar en el "beneficio" de la ciudadanía tras su rechazo a la senda de la estabilidad - PSOE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Canarias, a través de su secretario general, Ángel Víctor Torres, ha lamentado este viernes la pérdida desde Canarias de 200,5 millones de margen de gasto hasta 2028 ante el rechazo del PP, Vox, Junts y UPN a la senda de estabilidad 2026-2028, el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

"Desde la Dirección General del Partido Socialista, señalamos a quienes han votado en contra de esa senda de estabilidad, entre ellos los diputados canarios del Partido Popular o de Vox, que han votado en contra de que Canarias tenga 200 millones de euros más para los servicios básicos esenciales. No es justo ni aceptable que se señale a quien lleva la propuesta, el Gobierno de España. Los responsables de que esto no salga son los partidos que han votado en contra", ha señalado el ministro ante los medios a la salida de la Comisión Ejecutiva regional que la formación ha celebrado en Tenerife.

Torres ha lamentado, asimismo, que especialmente el Partido Popular haya vuelto "poner por delante" una "derrota" del Gobierno de España antes que "el beneficios de los ciudadanos de nuestro país". "Era lamentable verlos aplaudir", ha deslizado Torres.

PRESUPUESTOS CANARIOS

En su Ejecutiva, los socialistas también han abordado la presentación de sus enmiendas a la totalidad a los presupuestos canarios de 2026, unas cuentas en donde las universidades públicas, ha ejemplificado el secretario general socialista, Ángel Víctor Torres, aumentan en sus partidas "apenas 3 millones". "Cuando salimos del Gobierno de Canarias, dejábamos ya cerrado un mandato marco para una mayor financiación de las universidades públicas que el actual gobierno no ha querido respetar", ha recordado Torres.

En contraste con esta cuestión, ha continuado el socialista, las cuentas autonómicas registran un aumento de "20 millones" en propaganda y publicidad para Presidencia del Gobierno, mientras los datos de dependencia son "dramáticos", afectando sobre todo a familias con menos recursos que precisan de ayuda con dependientes.

"Así, el PSOE sigue siendo la alternativa. Hemos ganado las elecciones en nuestra tierra, en Canarias, somos la primera fuerza y seguiremos ejerciendo ese trabajo de oposición constructiva, útil y además responsable, como llevamos haciendo en esta presente legislatura en Canarias", ha culminado.