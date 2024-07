PSOE canario garantiza un decreto ley sobre los menores migrantes si lo apoya el PP

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha avanzado este jueves que el Gobierno central está en disposición de aprobar un decreto ley para acelerar la derivación de menores migrantes no acompañados si el PP se compromete a apoyarlo.

"Solo tienen que decir que sí", ha apuntado en una rueda de prensa para hacer balance del primer año de legislatura en la que ha acusado al vicepresidente canario y presidente del PP en las islas, Manuel Domínguez, de estar "enredando" con unas propuestas que ya están recogidas en el acuerdo entre los gobiernos central y regional.

Franquis no ha pedido a los diputados canarios del PP que se "autoindisciplinen" y rompan la estrategia de voto de su partido en el Congreso pero pide "coherencia" y que se vote "lo que está apoyando el Partido Popular en Canarias".

"Si no lo hace", avisa, los populares estarían "construyendo una gran mentira política" dado que firman acuerdos y suscriben discursos que después no apoyan en el Congreso.

"Que se deje de hacer propuestas que no tienen ningún sentido. Se empeñó en que hubiera en Canarias una conferencia sectorial, y la hubo, y luego viene a Canarias y dicen que ese asunto no se trata porque no estaban en el orden del día de esa conferencia", ha recordado.