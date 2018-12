El PSOE celebra el dictamen del Consultivo y pide a CC que deje de "dar la espalda" a una reforma electoral "más justa"

Actualizado 01/12/2018 20:05:43 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista Canarias, Ángel Víctor Torres, ha celebrado que el Consejo Consultivo haya dictaminado que no hay razones jurídicas para no aplicar en las elecciones de mayo la reforma electoral recogida en el nuevo Estatuto de Autonomía y ha pedido a Coalición Canaria que se sume "a la mayoría" y deje de "dar la espalda" a una reforma "mucho más justa". Para el socialista, este dictamen "deja en evidencia" a CC.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional celebrada en la isla de Fuerteventura, donde se ha hecho balance de la realidad política de Canarias, se han presentado las más de 200 enmiendas del PSOE a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019 y también se ha hablado del dictamen del Consultivo sobre cómo votar en los próximos comicios.

Ángel Víctor Torres ha afirmado que este dictamen "avala las tesis que el PSOE ha venido manteniendo desde el día 1 y despeja las dudas que algunos querían imponer sobre el hecho de que no iba a haber reforma electoral". En este sentido, recordó que desde el primer momento se ha visto cómo Coalición Canaria y Agrupación Socialista Gomera "ponían todas las trabas a la reforma electoral porque no la querían y decían que era necesario una ley".

El líder de los socialistas canarios insistió en que el dictamen del Consultivo deja claro que va a haber reforma electoral y que no hay ninguna razón jurídica, haya o no haya ley, para que no se pueda votar en mayo aplicando el nuevo sistema, que supone "tener menos porcentajes en los topes electorales, mayor participación y una distribución mucho más proporcional", indicó Torres.

En su opinión, el dictamen del Consejo Consultivo "deja en evidencia" a CC, a quien pide, una vez más, que se sume "a la mayoría" y "deje de dar la espalda a una necesidad que tiene Canarias de tener una reforma electoral mucho más justa" que, si bien no es la ideal para el PSOE, según señala Ángel Víctor Torres, sí es la "más cercana" a los intereses de los canarios. Por todo ello, solicita a CC y ASG que abandonen "sus tesis partidarias y que no se agarren a una triple paridad que ha muerto"

Para el secretario socialista, "lo importante es que la gente en democracia pueda votar cada cuatro años y que su voto refleje qué Parlamento quieren, qué presidente del Gobierno quieren y qué políticas quieren para Canarias". Asimismo, dijo estar "muy contento" porque al final habrá 70 diputados, más participación y no habrá votos que "se queden en un cajón para no servir para nada".

Preguntado por la polémica surgida respecto al incremento del precio de los billetes tras la aplicación de la rebaja del 75%, Ángel Víctor Torres abogó por buscar soluciones para que no suban los precios, pues "no puede ser que una medida que significa un abaratamiento lleve consigo que viajar cueste más".

En este sentido, pidió al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que retome las relaciones institucionales "del consenso y del acuerdo" con el Gobierno para tratar de buscar una solución, porque se trata de un asunto que también preocupa al Ministerio de Fomento y porque hay fórmulas para que esto no ocurra, concluyó Torres.