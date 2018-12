El PSOE exige al Gobierno de Canarias que aplique "de una vez" el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Publicado 01/12/2018 9:32:37 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Ventura del Carmen Rodríguez, ha exigido al Gobierno de CC, en concreto al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, y a la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Claudina Morales, que comiencen a aplicar "de una vez por todas" las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La diputada del PSOE considera necesario que se refuerce la formación del personal de los recursos de asistencia a las víctimas de violencia y firme con los cabildos las medidas de mejora que deben implementarse. Por otra parte, considera un "disparate" que el ICI haya sacado en julio una orden de subvención para la elaboración de planes de igualdad en los ayuntamientos canarios, con un plazo de finalización de la ejecución de los proyectos que acababa el 15 de noviembre y una resolución provisional otorgando la subvención que se publicó el día 16.

"Estas cosas hacen que finalmente fracasen las acciones, que no sirva de nada el dinero que se asigna a estas convocatorias, ya que en este caso los ayuntamientos no pueden ejecutar ni justificar en los plazos establecidos", explica la diputada, que añade que los municipios deben renunciar a la subvención o devolver el dinero si no pueden justificar.

Rodríguez destaca que se trata de planes de igualdad municipales que son procesos donde deben participar todos los colectivos y organismos de cada municipio y, por tanto, requieren mucho tiempo para su elaboración. "La promoción de la igualdad entre la ciudadanía es la herramienta más útil para prevenir y acabar con la violencia de género. Por tanto, por mucho dinero que suponga el pacto de Estado, si no se aplican las medidas correctamente no servirá de nada", insiste.

En el último pleno celebrado en la Cámara, Ventura del Carmen Rodríguez recordó el informe anual sobre violencia de género que debe presentar el ICI. "El correspondiente a 2017 aún no se ha presentado y ya este año acabará el periodo de sesiones sin conocerlo por el Parlamento, pese a la obligación que establece la ley de 2003 de medidas contra la violencia de género", denunció.

La parlamentaria afirma que el PSOE apoyará todas las medidas que supone la aplicación del pacto de Estado y la ejecución de esos seis millones de euros que le corresponden a Canarias, "pero el Gobierno, en estos momentos, es Clavijo y Barragán, y no pueden escudarse en la necesidad de unidad de todos los partidos políticos para no ser diligentes y aplicar con urgencia las medidas y procedimientos que solo desde el Gobierno se pueden desarrollar".