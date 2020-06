El PSOE lamenta la participación de Alonso (Cs) y PP en la "trama" para devolver la Alcaldía de Santa Cruz a CC

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal del PSOE de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, ha considerado "lamentable" que la nueva concejal de Cs Evelyn Alonso y Partido Popular participen en la "trama" para devolver la Alcaldía a Coalición Canaria y advierte de que pese a la "injerencia" en la estabilidad de Santa Cruz, el PSOE "continuará abriendo cajones en el Ayuntamiento".

Tras conocerse que CC, PP y Evelyn Alonso han firmado una moción de censura en una notaría contra la alcaldesa, José Ángel Martín ha calificado de "error histórico" la postura tomada por la concejala de Cs, quien "saltándose las órdenes de su hasta ahora partido ha decidido participar en la moción de censura que puede devolver la Alcaldía al partido protagonista de los principales casos de corrupción de Canarias".

Ha indicado, además, que "está claro que Coalición Canaria teme que más escándalos como los casos de Juan Luis Guerra y Yatra salgan a la luz y ha puesto en marcha su tradicional maquinaria que trabaja únicamente por el poder y no por el bienestar de la ciudadanía y la ciudad".

Para el concejal socialista, "se trata de una mala noticia para la ciudad en la que participa también el Partido Popular". "La decisión no sorprende por parte de CC, pero sí del PP, que demuestra, como ya lo hizo el pasado año al no apoyar la investidura, que no tiene voluntad de regenerar ni de trabajar por los intereses de Santa Cruz. Prefieren ser muleta a alternativa", afirmó.

En su opinión, "no es casualidad que esto llegue días después de que se haya recuperado el dinero de Las Teresitas". "Llevábamos semanas escuchando rumores sobre consecuencias oscuras por la valentía de la alcaldesa Patricia Hernández al recuperar ese dinero. Por desgracia parecen ser ciertos", aseveró.

Tras el comunicado enviado por Ciudadanos a nivel nacional momentos en el que se posiciona en contrario al cambio de gobierno y la censura a su grupo municipal participe en el gobierno, Martín destaca que CC "se hace una enmienda a la totalidad tras pasarse un año criticando un supuesto gobierno con tránsfugas, que nunca lo fue, utilizando a una persona que traiciona a sus siglas".