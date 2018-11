El PSOE de Tenerife pide a Carlos Alonso que no 'enrede' en los pactos que "nadie ha puesto en cuestión"

Publicado 31/10/2018 11:33:57 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista ha afirmado que mantiene "intacto" el desarrollo del llamado 'Pacto por Tenerife', documento en el que se valoran y establecen las prioridades que tiene que tener la isla y en el que vienen trabajando los últimos años en las áreas en las que tiene la responsabilidad del Cabildo de Tenerife con "total normalidad".

En una nota, los socialistas de Tenerife han querido dejar claro que el interés primordial es seguir trabajando por el bien de la isla, si bien matizan que el acuerdo de gobierno con Coalición Canaria en el Cabildo, o en cualquier otra institución, "nunca es cosa de uno sino de dos, por lo que las actitudes y acciones que se realicen por un partido o por otro inciden en su estado".

En este sentido, el PSOE insular desdice al presidente del Cabildo, Carlos Alonso, que recientemente ha aludido a que los socialistas están "zarandeando el pacto en el Cabildo para ver si se rompe" y "generando inestabilidad porque muchos de los consejeros actuales no van al repetir en la lista electoral".

El PSOE de Tenerife ha aclarado que los consejeros del Cabildo del Partido Socialista "no los elige Carlos Alonso y, por respeto institucional, no debería entrometerse en quién va a ir o no en las listas del PSOE tinerfeño, sobre todo cuando todavía no se ha atrevido a comunicar quiénes no repetirán en las listas del Coalición al Cabildo".

Por otro lado, consideran que "bastante lío político" hay ya en Tenerife con los pactos para que Alonso hable de "zarandeos en el Cabildo". "Sería mejor sosegarse y no enredar en los pactos que nadie ha puesto en cuestión.

En este sentido, el PSOE recuerda que ha sido respetuoso con su socio de gobierno y ha cerrado filas en momentos complicados por considerar que de esa manera se apostaba por una institución insular fuerte y estable, por encima de los intereses electorales del partido.