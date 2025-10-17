El PSOE ve el informe de pobreza de la red europea un "serio toque de atención" al Gobierno de Canarias

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE en Canarias, Nira Fierro - PSOE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, ha señalado este viernes que los datos recogidos en el informe de pobreza elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias "son un serio toque de atención al Gobierno de Canarias, que no puede seguir mirando hacia otro lado mientras miles de familias caen en la exclusión".

Fierro subraya en una nota que "la responsabilidad es directa" del Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular, puesto que "han abandonado las políticas sociales y frenado el impulso redistributivo que se había logrado en la etapa anterior con el Gobierno de Ángel Víctor Torres".

Resulta llamativo que esto ocurra en una comunidad autónoma "que está batiendo récord en llegadas y gasto de turistas", lo que invita a pensar que el "dinero se está yendo a pocas manos" y sin cumplir con una redistribución de la riqueza, se pregunta.

En esa línea, Fierro lamenta que "mientras el Gobierno de España refuerza su compromiso con la cohesión social a través de medidas como el Ingreso Mínimo Vital o la subida del salario mínimo, el Gobierno de Canarias se ha limitado a recortar, improvisar y no ejecutar los fondos disponibles".

En ese sentido, recuerda que más de 1.300 millones del presupuesto autonómico de 2024 no se han ejecutado, muchos de ellos vinculados a políticas de bienestar.

"No hay excusas posibles: la pobreza no se combate con discursos ni con propaganda, sino con gestión, planificación y empatía", detalla.

El PSOE Canarias destaca que, aunque algunos indicadores globales como la tasa AROPE (riesgo de pobreza y exclusión) muestran una tendencia de mejora sostenida desde 2019 --con una reducción de 39,1% a 31,2%--, los últimos datos evidencian un cambio de rumbo preocupante.

"El deterioro en los niveles de pobreza severa y desigualdad demuestra que los avances logrados en la etapa progresista están en riesgo por la falta de compromiso del actual Gobierno canario", advierte Fierro, que señala también que "la pobreza en Canarias no es solo una estadística, es una realidad que se traduce en hogares fríos, neveras vacías y proyectos vitales truncados".

Por ello apunta que "lo mínimo que se espera de un gobierno sensible es que actúe".

Ante esta situación, el PSOE canario reitera su compromiso con las políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades y recuerda que los avances logrados durante la pasada legislatura --como la puesta en marcha de la Prestación Canaria de Inserción, el refuerzo del sistema de dependencia o la mejora en la atención a las familias vulnerables-- fueron fruto de una agenda social "clara y sostenida".

"Hoy, en cambio, vemos un Ejecutivo más preocupado por la propaganda que por las personas", concluye Fierro.