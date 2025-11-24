El PSOE ve "oportunista" el balance de CC de la comisión de investigación del Parlamento y dice que no aporta "nada"

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE en Canarias, Nira Fierro - PSOE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Canarias ha criticado este lunes la rueda de prensa realizada por Coalición Canaria sobre el informe de la UCO relativo a la compra de material sanitario durante la pandemia.

La secretaria de Organización regional y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha calificado la comparecencia nacionalista de "vacía, oportunista y sin una sola novedad", y ha asegurado que responde únicamente a la estrategia de "tapar los problemas reales que afectan hoy a la ciudadanía" del archipiélago.

Fierro ha recordado que las ruedas de prensa "solían convocarse para aportar información relevante", pero la de este lunes de Coalición Canaria "ha aportado lo mismo que ellos a Canarias: nada, cero, ninguna novedad".

Para la dirigente socialista, el objetivo real de esta comparecencia es "estirar un chicle que ya no da más de sí" con el único fin de desviar la atención de los asuntos que verdaderamente preocupan a los canarios y canarias.

En este sentido, ha subrayado la coincidencia este lunes entre esta rueda de prensa y la decisión de la mayoría parlamentaria de CC-PP de validar a un "comisario político" para dirigir la Radio Televisión Canaria.

Fierro ha recordado además que esta maniobra se produce apenas dos días antes del debate de los nuevos presupuestos autonómicos para 2026, que incluyen un incremento de 25 millones de euros en partidas de propaganda del presidente.

"Coalición Canaria intenta generar ruido para no hablar de una realidad que se impone: la precariedad creciente y la falta absoluta de políticas capaces de revertirla", ha denunciado.

Este Gobierno, ha indicado en una nota de los socialistas, "no está ofreciendo respuestas en materias tan sensibles como la dependencia, la educación o la sanidad", donde la ciudadanía "sufre situaciones caóticas mientras el Ejecutivo permanece paralizado".

Para Nira Fierro resulta evidente que "a quien único le interesa seguir explotando este asunto es a Coalición Canaria".

Frente a ello, ha insistido en que la sociedad canaria demanda soluciones reales y urgentes, no "maniobras de distracción" ni "campañas de humo".

"El Gobierno de Canarias no está haciendo absolutamente nada por la mayoría social de las islas. Y hoy lo han vuelto a demostrar, el mismo día en que nombran a un comisario político para intentar controlar la información pública en la Radiotelevisión Canaria", ha concluido Fierro.