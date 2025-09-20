Publican las resoluciones definitivas de las 51 especialidades del subgrupo A1 de personal sanitario canario

Sede de la Consejería canaria de Sanidad, en Las Palmas de Gran Canaria - CONSEJERÍA CANARIA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha informado de la publicación de la resolución definitiva de la última categoría pendiente --las 51 especialidades del subgrupo A1--, efectuada este viernes, que se puede consultar en la web institucional y que se ha comunicado a los aspirantes afectados por el proceso de estabilización.

En concreto, se ha publicado los resultados definitivos del concurso de méritos del proceso de estabilización del subgrupo A1 de personal sanitario, al que pertenecen los médicos y facultativos, así como otras categorías como odontoestomatólogo, farmacéutico y técnico de salud pública, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

También se han publicado en la web del SCS las resoluciones para la elección de plazas de las 49 categorías/especialidades de dicho subgrupo, lo que implica que queda publicada la práctica totalidad de la relación de plazas que se ofertan, así como el procedimiento para la petición de las mismas por concurso de méritos.

Estas publicaciones permiten a los aspirantes tener acceso al resultado definitivo del concurso de méritos, así como a la puntuación obtenida y al orden que ocupan en cada listado, lo que les indica la opción de estabilizar por méritos o no.

Por otro lado, desde el SCS se recuerda que las resoluciones definitivas publicadas "garantizan" la titularidad de plaza en el procedimiento, "siempre que el aspirante cumpla con los requisitos de acceso y no haya renunciado a ninguna" plaza cuando cumplimentó el formulario pertinente.

En este sentido, apuntan que tanto las resoluciones definitivas como las de elección de plaza "se han ido publicando paulatinamente conforme cada tribunal ha ido resolviendo la baremación de cada categoría". De forma paralela el SCS asegura que "continúa trabajando intensamente" para publicar las resoluciones de adjudicación de plaza "en el menor tiempo posible", que es el paso final para concluir el nombramiento como personal estatutario fijo mediante concurso de méritos, primero de los tres que componen el proceso de estabilización recogido en la Ley 20/2021.

Por otro lado, se informa de que el plazo de presentación del formulario de petición de plazas es de 20 días naturales a contar a partir del siguiente de la publicación de la resolución significada, de tal forma que para las resoluciones publicadas este viernes, que son un total de cinco, los aspirantes tienen desde las 00.00 horas del 20 de septiembre hasta las 23.59 horas del día 9 de octubre de 2025, ambos inclusive para presentar el documento, tal como se especifica en la web del SCS.

Por último, apuntan que durante esta semana se ha continuado con la publicación de resoluciones definitivas y de elección de plaza, así como se continuará en las próximas semanas hasta culminar con las adjudicaciones de plazas de los distintos grupos profesionales, ya en el procedimiento de nombramiento de personal estatutario fijo.

En este marco, el director del SCS, Adasat Goya, ha mantenido encuentros de trabajo con las distintas organizaciones sindicales de la mesa sectorial que han solicitado reuniones para "aclarar dudas" respecto al procedimiento y la "idoneidad de avanzar" con el proceso, en un "ánimo completamente constructivo y de diálogo".

PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS

Por último, la fase de concurso-oposición, que se inicia el 29 de septiembre, afecta además del grupo A1 Sanitario, al personal de Gestión y Servicios. De las quince categorías que lo componen, cinco ya están en fase de adjudicación de plaza y todas tienen publicados los resultados definitivos del concurso de méritos.

En este sentido, señalan que de las quince, nueve cuentan con fase de concurso-oposición.

Al proceso de estabilización se presentaron más de 160.000 solicitudes para 12.463 plazas recogidas en la convocatoria y todo el proceso ha sido fruto del trabajo de la mesa sectorial de Sanidad. Por ello, apuntó, el objetivo "es avanzar en la estabilización" de los trabajadores para reducir el empleo temporal en el SCS.

Este, subrayan, es el "mayor proceso de estabilización de la historia" del Servicio Canario de la Salud (SCS), indicando que es "necesario avanzar" en el procedimiento para lograr estabilizar todas las plazas previstas de más de un centenar de categorías profesionales que están ya todas baremadas en resolución provisional o definitiva.

Una vez realizada esta primera fase de exámenes, se continuará con los siguientes grupos de categorías profesionales en los próximos meses conforme se vaya cumpliendo el calendario previsto, toda vez que los repertorios con preguntas y respuestas están publicados en la web del SCS desde hace más de un año con la previsión de que "hubiera tiempo suficiente" para preparar los temarios de examen.