Puente dice que la CNMC "cumple su papel" pero el Gobierno tiene que sopesar los intereses públicos y privados

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado este jueves que la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) "cumple su papel", en cuanto a que tiene una "impronta liberalizadora muy clara", si bien matizó que el Gobierno tiene que sopesar los intereses públicos y privados en cuanto a los informes que recientemente ha hecho sobre los servicios de estiba o de remolques, entre otros.

Esto, dijo, se debe a que la experiencia les aconseja que "hay que hacer estas cosas con delicadeza, con cuidado, con mucho tiento y, sobre todo, también mirando mucho al sector".

De todos modos, Puente ha indicado durante su participación en un desayuno informativo del Diario del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria, que el informe de la CNMC es "muy extenso", por lo que lo están estudiando para ver qué es lo que se puede hacer para mejorar la competitividad de los puertos según las recomendaciones que hacen.

Puente defendió que "cada uno esté en el sitio que tiene que estar", ya que dijo entender a la CNMC, para matizar que "alguna vez" han hecho caso como, indicó a modo de ejemplo en el sistema ferroviario, donde España tiene tres operadores y cuando se ha liberalizado consideró que se ha hecho "fundamentalmente a costa de unas tremendas pérdidas de las tres compañías".

"Yo no sé si la competencia y la liberalización pasa porque los operadores pierdan dinero. Yo por lo menos creo que no. Yo creo que a los operadores perder dinero no les gusta", apuntilló para agregar que el sector "tiene que tener voz, tiene que tener opinión" y se intentará escuchar a todos para ver cómo mejorar la competitividad.

OMI APLAZA EL MARCO GLOBAL PARA LAS EMISIONES CERO

Por otro lado, en cuanto al aplazamiento de la Organización Marítima Internacional (OMI) para aprobar el marco global y armonizado para las emisiones cero, Puente señaló que se trata de una "mala noticia", que le "produce cierta decepción", aunque aseguró que próximamente viajará a Londres e intentará "empujar" en la OMI para que se apruebe "cuanto antes".

Además agregó que "no tiene ningún sentido" que el tránsito de mercancías a nivel global "solo tribute en Europa". De todos modos, la decisión de la OMI, subrayó, "no va a alterar" el plan del Gobierno español en cuanto a la descarbonización y eliminación de las emisiones pero defendió que "todos" jueguen con las mismas reglas.