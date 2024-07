Puente ve inaudito que Begoña Gómez comparezca sin conocer "los extremos de la acusación" por la indefensión que supone

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha visto inaudito Begoña Gómez haya acudido este viernes al juzgado a declarar como investigada sin conocer "los extremos de la acusación" por la indefensión que supone, en este caso, para la mujer de presidente de Gobierno.

Así lo ha dicho este viernes en unas declaraciones a los medios de comunicación durante la presentación del nuevo buque remolcador de Salvamento Marítimo 'Heroínas Sálvora' en el Puerto de Las Palmas.

"He sido abogado 20 años y he comparecido muchas veces en juzgados de instrucción y en juzgados de lo penal. La verdad es que en este procedimiento no veo casi ningún elemento que me sea familiar. Me parece absolutamente inaudito que una persona comparezca en un juzgado para ser interrogada como investigada y no conozca los extremos de la acusación", dijo.

Puente, agregó que, además, este mismo viernes se comunicó a Gómez que había una ampliación de querella que no se le había notificado previamente. "Me parece --continuó-- que en muchos aspectos es un procedimiento que está abocando a esta persona a la indefensión".

Para el ministro la justicia "no puede ser este sainete". "Uno se echa a temblar pensando que sea tan fácil que una causa prenda en un juzgado con simples recortes de prensa de manos de una asociación que, desde luego, no tiene ningún ánimo de utilizar la vía penal con fines lícitos, sino que la utiliza claramente con fines políticos, con fines espurios", incidió.

Y sin embargo, agregó que se trata de una causa que se ha abierto paso sin que haya "ni un solo elemento probatorio en ella que incrimine a Begoña Gómez" y existiendo "una prueba de la Guardia Civil de más de 100 folios que es absolutamente exculpatoria".

"Lo lógico es que esta causa o no se hubiera iniciado o se hubiera archivado ya. Y lejos de ello, lo que se está produciendo es un sainete que, desde luego, flaco favor le hace a la Administración de Justicia", concluyó.