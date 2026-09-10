Puerto de la Cruz (Tenerife) reúne a 800 profesionales en el 'XI Congreso Internacional sobre Papagayos'

Cartel anunciador del congreso internacional de papagayos - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canarias acogerá los próximos días 14, 15, 16 y 17 de septiembre el XI Congreso Internacional sobre Papagayos de Tenerife, una edición histórica que conmemora cuatro décadas de ciencia, conocimiento y compromiso con la protección de la biodiversidad.

El foro, organizado por Loro Parque y Loro Parque Fundación, y que se celebrará en Puerto de la Cruz, reunirá a 800 biólogos, veterinarios, criadores, científicos y conservacionistas procedentes de casi 60 países, sumando en esta ocasión a 15 nuevas naciones participantes respecto a anteriores convocatorias.

La cita cuenta con el respaldo institucional del Gobierno de Canarias (Promotur Turismo de Islas Canarias), Cabildo de Tenerife (Turismo de Tenerife) y el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.

El encuentro, que se celebra con periodicidad cuatrienal desde su origen, inició su andadura en 1986.

Su trayectoria está estrechamente vinculada a la evolución de Loro Parque, proyecto fundado en 1972 por Wolfgang Kiessling en Puerto de la Cruz con apenas 150 papagayos, 25 empleados y 13.000 metros cuadrados.

Desde entonces, la institución se ha consolidado como una referencia mundial en investigación, bienestar animal y educación ambiental.

Recordando los inicios de este foro científico, Wolfgang Kiessling, presidente de Loro Parque y Fundador del Congreso Internacional sobre Papagayos de Tenerife, señaló que cuando organizaron por primera vez este congreso en 1986, "jamás" imaginó que cumpliría cuatro décadas, "celebrando no solo la continuidad de un evento, sino también el crecimiento de una comunidad global unida por una pasión compartida como son los papagayos".

En su opinión, "el Congreso Internacional sobre Papagayos de Tenerife nació con un propósito muy claro, reunir a personas de todos los rincones del mundo para compartir conocimientos, experiencias y sueños en torno a estas aves excepcionales, hoy, este encuentro es una referencia internacional en conservación, bienestar y cría de loros".

A lo largo de sus 40 años de historia, la disciplina ha evolucionado desde el conocimiento empírico de la avicultura tradicional hacia áreas científicas de máxima especialización.

MEDICINA VETERINARIA AVANZADA

Campos como la genética, la medicina veterinaria avanzada, la nutrición, la bioseguridad, el comportamiento y el enriquecimiento ambiental integran hoy la estrategia para garantizar poblaciones sostenibles y la preservación de especies amenazadas, recoge una nota de la compañía.

El programa académico del XI Congreso incluye ponencias especializadas y conferencias a cargo de referentes internacionales como Rafael Zamora, Vivek Menon (UICN), Alan Jones, Matthias Reinschmidt, Jean-Loup Rault, Marc Boussekey, Erica Pacífico, Thomas White o Fernanda Guida, entre otros expertos.

Asimismo, la agenda contempla los encuentros técnicos 'Leaders Breakfast' y visitas exclusivas al Centro de Cría de Loro Parque Fundación, espacio que alberga la mayor reserva genética viva de loros del mundo.

Complementando la vertiente científica, la dimensión humana del congreso se proyecta en espacios de convivencia y networking celebrados en emplazamientos clave de la isla como el Hotel Botánico, el Lago Martiánez y Siam Park.

Con esta undécima edición, Tenerife vuelve a situarse como "puente científico" entre continentes para articular la cooperación internacional necesaria en la protección de las psitácidas y sus hábitats, señala Loro Parque.