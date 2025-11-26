Puertos Canarios adjudica por 570.000 euros la nueva terminal de pasajeros en el Puerto de Agaete (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Puertos Canarios ha adjudicado el contrato para la ejecución de una nueva terminal de pasajeros en el puerto de las Nieves, en el municipio de Agaete (Gran Canaria) por un importe de 569.458,51 euros.

De esta manera, Construcciones Rodríguez Gaibao, S.L. será la responsable de acometer los trabajos en un plazo estimado de ejecución de ocho meses, según ha informado Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias.

La actuación permitirá garantizar la seguridad en los accesos a la zona restringida del puerto y mejorar los controles previos al embarque de los pasajeros, aspectos que resultan imprescindibles para cumplir con las exigencias del Ministerio del Interior y las auditorías de la Unión Europea.

Al respecto, el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, ha destacado que "la nueva terminal reforzará la seguridad y la operatividad de este puerto estratégico para la conectividad marítima de Gran Canaria".

Por su parte, el proyecto contempla la creación de un edificio destinado a centralizar los controles previos al embarque, también se realizará un cerramiento que permitirá ordenar y canalizar adecuadamente el tránsito de pasajeros hacia los buques.