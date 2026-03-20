Puertos Canarios saca a licitación las obras para la instalación de alumbrado en el Puerto de Órzola (Lanzarote)

Puerto de Órzola, en Lanzarote - PUERTOS CANARIOS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Puertos Canarios ha publicado la licitación para ejecutar las obras de instalación de redes de baja tensión, alumbrado y abastecimiento en el Puerto de Órzola (Lanzarote), una actuación destinada a reforzar los servicios básicos del enclave.

El proyecto, con un presupuesto base de 113.193,30 euros (IGIC excluido) y un plazo de ejecución estimado de dos meses, deberá dotar de suministro de agua y electricidad a 55 atraques, atendiendo a una demanda reiterada por los usuarios y, en especial, por la flota pesquera, según ha informado Puertos Canarios en nota de prensa.

Esta actuación incluye también la renovación del alumbrado exterior con criterios de eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica, en línea con los estándares Starlight y con la estrategia de Ecopuertos autonómicos de Canarias.

Al respecto, el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, que visitará los puertos de Lanzarote junto a su equipo técnico, el miércoles, 25 de marzo, ha señalado que esta "mejora refuerza la seguridad y el servicio público en Órzola, con soluciones prácticas para quienes trabajan y usan el puerto cada día".

Entre las actuaciones principales a desarrollar se encuentra la nueva red de baja tensión y canalizaciones, con adecuación de cuadros y protecciones, así como la instalación de puntos de suministro de agua y electricidad en pantalanes (55 atraques), o la renovación del alumbrado exterior con luminarias más eficientes y orientadas a minimizar deslumbramientos.

También se encuentra la mejora de elementos de control del abastecimiento para una gestión más eficiente del recurso hídrico, así como obras civiles complementarias (zanjas, arquetas y reposición de pavimentos) adaptadas al ambiente marino.

La licitación está en plazo en la Plataforma de Contratación del Sector Público (expediente 264/2026) hasta el 26 de marzo (17.00 horas). Puertos Canarios es un ente público empresarial adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que opera bajo la denominación Ecopuertos autonómicos de Canarias.