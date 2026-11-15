Los quesos canarios, reconocidos entre los mejores del mundo con 76 premios en los World Cheese Awards 2026

Delegación canaria, liderada por el consejero Narvay Quintero, en la World Cheese Awards 2026 que se celebró el 12 de noviembre en Córdoba - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los quesos canarios han obtenido un total de 76 premios en la 38ª edición de los World Cheese Awards 2026, uno de los certámenes internacionales más prestigiosos del sector quesero, celebrado el pasado 12 de noviembre en Córdoba, en el marco del Andalucía Gusto del Sur International Cheese Festival.

En esta convocatoria, compitieron 5.330 quesos procedentes de 45 países, entre ellos 149 elaboraciones del Archipiélago. Las producciones canarias suman así 5 superoros, 13 oros, 25 platas y 33 bronces, distribuidas en 28 medallas para Gran Canaria; 21 para Tenerife; 10 de Fuerteventura; 8 de Lanzarote; 7 de La Palma; y 2 de El Hierro, según ha informado la Consejería de Agricultura en una nota.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha felicitado a las queserías del Archipiélago por los reconocimientos obtenidos y ha destacado que estos premios "reflejan el esfuerzo, la profesionalidad y la dedicación" de quienes trabajan cada día para elaborar unos quesos "de extraordinaria calidad, con diversidad, singularidad y vinculación al territorio".

"Volver a situar nuestras producciones entre las mejores del mundo demuestra el enorme valor del sector ganadero y quesero canario y el prestigio que ha conseguido alcanzar dentro y fuera de nuestras islas", ha añadido.

76 MEDALLAS A CANARIAS

Fueron distinguidos con superoros el añejo de leche de cabra de Quesos San Mateo (Gran Canaria); el curado de vaca de la Quesería Artesanal del Rosario (Gran Canaria); el añejo de cabra y oveja con gofio de Quesería Montesdeoca (Tenerife); el añejo de mezcla de Juan Suárez e Hijos (Gran Canaria); y el Guatisea semicurado con gofio de Quesería Montaña Blanca (Lanzarote).

Por otro lado, las medallas de oro fueron para El Minero Granja Ara, de Melquiades Ancor Expósito Hernández (Tenerife); Maxorata semicurado con pimentón, del Grupo Ganaderos de Fuerteventura; el curado de cabra de la Quesería Artesanal Guedes (Gran Canaria); el curado de cabra de la Quesería Era del Cardón (Gran Canaria); Media Flor de Guía de Quesería Los Altos de Moya (Gran Canaria); los quesos de cabra curado untado con pimentón y semicurado con gofio de Quesería El Faro (Lanzarote); el curado de cabra de Quesos Flor Valsequillo (Gran Canaria); el de oveja y cabra de leche cruda de cinco meses de Flor de Güímar 1992 (Tenerife); Cortijo de Pavón curado (DOP Queso de Guía, Gran Canaria); la producción de mezcla ahumada de Granja Las Cuevas (La Palma); el viejo puro de cabra con pimentón de la Quesería El Guanche (Tenerife); y el semicurado de mezcla de Quesería Ganaranjo (Gran Canaria).

Lograron una medalla de plata el queso añejo puro de leche de cabra y el añejo puro de leche de cabra con gofio de la Quesería El Guanche (Tenerife); el curado de mezcla San Mateo, de Quesos San Mateo (Gran Canaria); el curado natural Naturteno, de Naturteno (Tenerife); el curado puro de cabra ahumado y el curado puro de cabra con orégano, de Quesería El Guanche (Tenerife); el queso de Media Flor de Quesería Era del Cardón (Gran Canaria); el curado de cabra untado con pimentón y el curado de oveja untado en miel y tomillo, de Granja Las Cuevas (La Palma); el curado de vaca y cabra con gofio, de Quesería Montesdeoca (Tenerife); el queso de cabra curado de Quesos La Gloria (Gran Canaria); y la elaboración de cabra de leche cruda curada de Quesería La Candilera (DOP Queso Palmero).

También fueron reconocidos con esta distinción el queso de cabra semicurado de Quesería Filo El Cuchillo (Lanzarote); el semicurado de cabra de Quesos (Gran Canaria); el madurado de mezcla de Ganadería Naroy (Gran Canaria); el de oveja de leche cruda de 12 meses de Flor de Güímar 1992 (Tenerife); el herreño tierno ahumado de SCL Ganaderos de El Hierro; el Media Flor de Guía de Cristóbal Moreno Díaz (DOP Queso Media Flor de Guía); el semicurado ahumado San Mateo, de Quesos San Mateo (Gran Canaria); el semicurado de cabra con pimentón de Granja Las Cuevas (La Palma); el semicurado de vaca y cabra con pimentón de la Quesería Montesdeoca (Tenerife); Taiguy, de Quesería Taiguy (Gran Canaria); el pasteurizado semicurado de mezcla, de Arquegran Agüimes S. L.(Gran Canaria); Selectum tierno ahumado y Tofio al Gofio, del Grupo Ganaderos de Fuerteventura.

Obtuvieron un bronce el añejo de mezcla de Quesos San Mateo (Gran Canaria); el curado puro de cabra con gofio de Quesería El Guanche (Tenerife); Maxorata semicurado (DOP Queso Majorero); el semicurado de cabra de la Quesería Artesanal Guedes (Gran Canaria); el queso curado de cabra de Quesería Juncalillo del Sur, (Gran Canaria); el curado de vaca de Quesería Los Castañeros (Gran Canaria); el curado de vaca, cabra y oveja de Juan Suárez e Hijos (Gran Canaria); la producción de cabra curada de Quesería El Faro (Lanzarote); el curado de cabra de Quesería Rosa de la Madera (Fuerteventura); el curado de cabra de Quesería Luna de Awara (DOP Queso Palmero); el curado de cabra de Quesos Julián Díaz (DOP Queso Majorero); el semicurado de cabra de Quesos Llanos La Mareta (Fuerteventura); el semicurado de leche de cabra de Quesos Julián Díaz (DOP Queso Majorero); el semicurado de cabra de Quesos La Gloria, de José Miguel Ortega Suárez (Gran Canaria); el semicurado de cabra untado con pimentón de Quesos Flor de Valsequillo (Gran Canaria); el queso tierno de cabra de la Quesería El Faro (Lanzarote); y el curado de oveja y cabra de la Quesería Amurga (Tenerife).

Completan el medallero canario los bronces de Guatisea semicurado con hierbas provenzales, de Quesería Montaña Blanca (Lanzarote); el herreño curado natural de SCL Ganaderos de El Hierro; el queso Media Flor de Quesería Montesdeoca (Tenerife); el semicurado de Media Flor Guía de Quesería La Caldera, (Gran Canaria); Las Cuevas de 20 días, de Granja Las Cuevas (La Palma); el semicurado de mezcla de Quesos Lomo El Chorrito (Gran Canaria); el Aborigen semicurado, de Quesos Aborigen (Tenerife); el semicurado puro de cabra, el semicurado puro de cabra con albahaca y el semicurado puro de cabra con curry, de Quesería El Guanche (Tenerife); el tierno ahumado de cabra de Quesos San Mateo (Gran Canaria); el Tofio joven ahumado, del Grupo Ganaderos de Fuerteventura; el viejo puro de cabra y el viejo puro de cabra con gofio, de Quesería El Guanche (Tenerife); el Bodega de Oveja, de Finca de Uga (Lanzarote); y el semicurado ahumado de Juan Suárez e Hijos (Gran Canaria).