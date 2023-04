Quintero (AHI) avala la candidatura de Raúl Acosta al Parlamento y dice que su carrera política queda "en stand by"

El expresidente aclara que no va a dejar la formación nacionalista y ofrece su "apoyo incondicional" al nuevo candidato al Parlamento



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Agrupación Herreña de Independientes (AHI), Narvay Quintero, avala la candidatura de Raúl Acosta al Parlamento de Canarias y destaca que ha decidido dar "un paso a un lado, no atrás" y dejar su carrera política "en stand by".

En declaraciones a Europa Press ha señalado que aunque hace meses se puso a disposición del partido para encabezar la lista también defendió que fuera "por unanimidad" y que si no fuera así, no iba a "entrar en confrontación" con ningún compañero si se apostaba por la opción de la renovación.

En esa línea ha apuntado que Acosta es "un muy buen candidato, buena persona" y tiene su "apoyo incondicional" para trabajar codo con codo durante la campaña y conseguir que la formación tenga representación en la cámara regional.

Ha indicado que no le ha "costado nada" dar ese paso a un lado con el fin de que AHI "se renueve e intentar que camine" pese a que "seguramente" su opción podría ser el "mejor cartel" en la isla, si bien entiende que en el partido "hay mucha gente válida".

Quintero ha precisado que seis de los siete comités le llamaron para mostrarle su apoyo pero finalmente decidió no presentarse.

"No acepté la candidatura y así lo entendieron todos", ha agregado, subrayando que la situación "no es fácil" pero al mismo tiempo se entendió que "el momento era adecuado" y que Acosta también ha sido avalado por la asamblea general. "Estaré trabajando con él para asesorarlo y hacer la campaña y que pueda ser diputado", ha agregado.

Ha aclarado que no formará parte de ninguna lista electoral para los comicios del 28 de mayo y queda a la espera de "mirar cosas" para el futuro, remarcando que "la política no es una agencia de colocación de empleo ni una carrera de toda la vida".

En esa línea ha explicado que "ocho años en un mismo cargo es suficiente" y aunque solo llevaba cuatro como diputado entiende que hay otros compañeros en el partido capacitados para ostentar la representación de AHI.

"NO ES BUENO ESTAR TODA LA VIDA EN POLÍTICA"

"No es bueno estar toda la vida en política, y aunque hay excepciones, es sano, transparente y democrático renovar los candidatos, es mi filosofía", ha destacado.

Ha precisado también que no va a dejar AHI, -"yo no me he ido ni me voy a ir"--, y que va a apostar por un "gobierno nacionalista" en Canarias durante toda la campaña electoral. "Después ya veremos", ha explicado.

Quintero ha comentado que en AHI son asamblearios "para lo bueno y para lo malo" y hace cuatro años, por ejemplo, tras decidirse que David Cabrera no encabezara la lista, se marchó y fundó otro partido, pero ahora "no es lo mismo", por más que, por ejemplo, haya dimitido en bloque el comité local de El Pinar.

"Ahora había gente que apoyaba a otra persona, no les gustó el candidato y han decidido no irse pero sí dejar el cargo orgánico. Habrá que reflexionar y ver por qué ha pasado esto, qué sentido tiene y por qué lo han hecho, pero no es nada nuevo en AHI al ser un proceso asambleario, tiene su parte buena, la democrática, y la mala, que crea estos encontronazos, no hay que darle mayor importancia de la que tiene", concluye.